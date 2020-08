Lors d’une conversation liminaire tentaculaire avec Ken Ziffren, partenaire de Ziffren Brittenham, au UCLA Entertainment Symposium, Bryan Lourd, associé directeur et coprésident de la CAA, a exposé ses réflexions sur le conflit en cours avec la Writers Guild, le mouvement Black Lives Matter et les efforts de l’agence pour diversifier, et l’impact de la pandémie COVID-19 sur l’industrie du divertissement.

Lourd était un ajout tardif à la liste; L’ancien président de WarnerMedia Entertainment, Bob Greenblatt, devait initialement prendre la parole avant son départ soudain de la société au milieu d’un remaniement majeur de la direction la semaine dernière.

Au sujet de la querelle de packaging en cours entre la Writers Guild of America et les principales agences de talent, Lourd a déclaré qu’il se sentait «une grande responsabilité envers toute la culture et tout l’écosystème du côté des artistes de l’équation du show business.»

«Sans aucune sorte d’excuses, je déteste comment cela s’est passé; Je n’aime rien à ce sujet », a déclaré Lourd. «Nous n’avons jamais voulu être en conflit avec eux, je ne veux pas être en conflit avec eux maintenant. Nous ne résistons pas, j’espère que nous conclurons un accord. Nous voulons conclure un accord. Nous voulons avoir une conversation sur ce que nous savons de la rue sur ce qui se passe réellement dans la vie de leurs membres et quelles sont les opportunités.

Il dit que la CAA «n’a pas eu cette opportunité de faire cela, ce que la plupart des gens ne savent pas».

Parmi les quatre grandes agences, UTA et ICM ont signé des accords avec la WGA au cours du dernier mois pour ajuster leurs pratiques d’emballage.

Lourd pense que le cœur du conflit WGA-ATA est qu ‘«il y a une façon de penser les choses qui sont dans le passé, par opposition à ce qui est possible dans le futur. Et je veux que nous passions au moins notre journée devant le tribunal pour être en mesure d’expliquer ce que nous savons, et j’espère que nous pourrons arriver à une situation qui est meilleure pour eux et pour nous.

Ses commentaires ont été diffusés en ligne le même jour qu’un juge fédéral a rejeté la requête de WME et de la CAA pour rejeter les demandes de la WGA contre ses agences. De plus, l’essai des frais d’emballage de la WGA a été reporté aujourd’hui de mars de l’année prochaine à août 2021.

Lourd a poursuivi en disant qu’il «doublait son activité d’agence». que les grandes entreprises technologiques comme Apple, Google, Facebook, Amazon et Netflix «sont plus grandes et plus puissantes que tout ce que nous avons jamais traité.»

«Si nous, du côté de la représentation, y compris les avocats, ne bloquons pas vraiment les bras et ne protégeons pas nos clients et ne nous battons pas vraiment pour nos clients, c’est un désastre», a-t-il déclaré. «J’espère donc que nous serons plus forts. Et notre plan d’affaires ne concerne que cela. »

Lorsque Ziffren a posé des questions sur le mouvement Me Too et Black Lives Matter, Lourd a répondu que ce n’était «pas une chose facile à raconter» et que nous vivons tous à une époque de «grande prise de conscience et de prise en compte de ce que nous avons fait et fait. pas faire.

«Je pense qu’en revisitant tout cela, ceux d’entre nous qui – et j’espère que je suis dans cette catégorie – ont la confiance et la sécurité de savoir qu’il y a de grandes améliorations à apporter partout dans ce que nous faisons, et un grand responsabilité, en particulier de la part des hommes blancs », a déclaré Lourd.

Il croit que la CAA a «frappé de front» et a fait «de grands progrès» au cours de la dernière décennie pour se diversifier et créer l’équité salariale. L’agence représente fièrement les fondateurs de Black Lives Matter, a-t-il noté, et travaille avec le Legal Defence Fund.

Le couple a également discuté de la pandémie COVID-19 en cours. Au début de la période de refuge à domicile en mars, les effets sur les affaires de la CAA ont été immédiats, a déclaré Lourd, ajoutant que du côté de la musique et du sport, «les revenus ont littéralement cessé trois jours plus tard».

Mais les aspects du financement de la télévision, du cinéma et des films indépendants de l’entreprise ont initialement continué, a-t-il dit, l’appelant «Dickensian… C’est le meilleur des moments d’un côté de l’entreprise, et le pire des temps de l’autre.

En juillet, la CAA a licencié environ 90 agents et cadres et mis en congé quelque 275 employés de soutien, qualifiant cela de «moment sans précédent et douloureux» pour l’agence.

«Avec la visibilité que nous avons tous maintenant en 21 et 22, à mon avis, il était impossible de maintenir la taille de l’effectif que nous avions de manière responsable», a déclaré Lourd.

La partie la plus difficile de la pandémie de coronavirus en cours, maintenant cinq mois aux États-Unis, est de ne pas savoir quand un vaccin sera disponible ou quels produits thérapeutiques fonctionneront contre le virus, a-t-il déclaré.

«Vous pouvez faire tous ces plans pour savoir quand le public peut revenir et quand le sport peut aller… [but] tant qu’il n’y aura pas de vraies réponses à ce sujet, et qu’il y aura un moyen d’empêcher les gens de mourir, il est impossible de faire ces plans », a déclaré Lourd.

Mais il a exprimé son optimisme quant au retour de l’industrie après la pandémie.

«Je ne pense pas qu’il soit mort ou parti, et je pense que le premier vendredi soir en toute sécurité au cours des six prochains mois, année, trois mois, quelle que soit la situation, sera peut-être l’une des plus grandes soirées cinématographiques de l’histoire de l’entreprise. Je pense que le public est endormi et en attente », a déclaré Lourd. «Même chose avec les concerts, même chose avec le sport.»