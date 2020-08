BTS a abordé le report de sa tournée mondiale 2020 et a relevé les défis posés par la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Le groupe de musique s’est adressé aux membres des médias, dont PopCrush, via une conférence de presse numérique jeudi 20 août, quelques heures à peine avant la sortie de leur dernier single, «Dynamite».

Au cours de la partie questions-réponses de la conférence, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook ont ​​partagé leur frustration de ne pas pouvoir interagir avec les fans en personne ou se lancer dans leur tournée mondiale 2020 comme prévu. Le groupe a également partagé ses messages d’espoir concernant la pandémie, ainsi que ses souhaits de santé à tous.

« En raison du COVID-19, il a été décidé que notre concert de tournée mondiale devrait être reporté », a expliqué Suga. « Cela nous a fait nous sentir très impuissants et c’était frustrant. C’étaient des choses que nous ne pouvions pas changer même si nous essayions … C’était comme si nous courions tout ce temps et tout à coup nous avons trébuché et sommes tombés. Nous étions tristes de ne pas pouvoir ne rencontre pas nos fans. «

« La pandémie était inattendue et nous nous sommes sentis en colère et ne savions pas quoi faire », a admis RM. «Une fois qu’un certain temps s’est écoulé, cependant, nous avons commencé à réaliser que le virus avait peut-être arrêté temporairement notre activité, il nous a donné [the] le temps et l’occasion de réfléchir à notre musique et d’essayer quelque chose de nouveau. «

V a ajouté que tout le monde dans le monde traverse actuellement une période difficile, dans une situation que personne n’a prévue. « Nous avions également beaucoup de plans, dont beaucoup ne se sont pas concrétisés », a-t-il déclaré. « Aux personnes qui traversent une période difficile, nous espérons [our new song] « Dynamite » vous donnera beaucoup d’énergie et de guérison. «

«Au cours de cette période, nous avons de nouveau réaffirmé notre amour pour la musique», a-t-il poursuivi. « Mais surtout, nous avons réalisé l’importance de [the] les gens qui écoutent notre musique … Nous espérons sincèrement que ‘Dynamite’ leur apportera la force nécessaire. «

Selon Jimin, le groupe a décidé de sortir « Dynamite » maintenant parce que « nous voulons que les gens soient heureux ».

J-Hope a ajouté: « C’est une chanson très amusante et joyeuse. Parce que la chanson est joyeuse, nous essaierons également d’être joyeux et aussi énergiques que possible. Veuillez rester en sécurité. Portez vos masques! Ne tombez pas malade. Et s’il vous plaît Soyez heureux. »