C’est officiel: BTS a battu le record des débuts les plus regardés sur YouTube une fois de plus avec la vidéo de «Dynamite».

Suite aux rapports initiaux selon lesquels la vidéo a enregistré 98,3 millions de vues au cours des 24 premières heures suivant sa sortie le 21 août, plusieurs points de vente ont maintenant confirmé que « Dynamite » a en fait battu le record avec 101,1 millions de vues grâce au BTS toujours aussi dévoué. Armée.

Le record était auparavant détenu par un autre groupe de K-pop BLACKPINK avec la vidéo de « How You Like That », qui a atteint 86,3 millions de vues dans les 24 heures suivant sa sortie le 26 juin 2020. BTS détient actuellement quatre autres places sur YouTube. dix débuts de 24 heures de tous les temps avec les vidéos de «Boy With Luv», «On (Kinetic Manifesto Film: Come Prima)», «On» et «Idol».

« Dynamite » est le premier single du groupe entièrement enregistré en anglais, et c’est un morceau disco-pop optimiste inspiré des années 70 avec des éléments funk et soul. Le membre du groupe RM a déclaré à Zane Lowe d’Apple Music que le morceau est «fait d’ondes positives, d’énergie, d’espoir, d’amour, de pureté, de tout». Suga a expliqué lors d’une conférence de presse qu’elle avait un « message de confiance et de bonheur. C’est comme après être tombé par terre, vous essayez de vous relever. C’est à quoi ressemble cette chanson. »

BTS devrait présenter la première performance de «Dynamite» aux MTV Video Music Awards 2020 le 30 août. Regardez le clip musical coloré et esthétique ci-dessous:

Découvrez les réactions des fans à la vidéo record ci-dessous: