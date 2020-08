Le groupe K-pop BTS a atteint un autre record du monde Guinness – cette fois pour le plus grand concert en ligne.

Au total, 756000 membres de l’armée BTS se sont connectés de plus de 100 pays pour regarder la performance en ligne. «Bang Bang Con: The Live» a été diffusé le 14 juin avec une setlist de douze chansons du groupe de sept membres. L’événement comprenait également une discussion de style table ronde avec les membres du groupe, tous diffusés en direct de Séoul, en Corée du Sud.

Le concert diffusé remplaçait un spectacle en direct, ce qui est actuellement interdit en Corée du Sud. L’application sud-coréenne WeVerse a géré la billetterie pour la performance diffusée en direct. Les billets ont commencé à 25 $ pour le concert Bang Bang Con: The Live.

Le livestream a eu lieu dans le cadre des célébrations du septième anniversaire de BTS. Le groupe lancera bientôt son quatrième album en japonais, Map of the Soul: 7 – The Journey. Certains des succès joués lors du concert Guinness World Record incluent « Boy With Luv » et « Just One Day ».

«Bien que nous ne puissions peut-être pas nous voir pour le moment, nous nous efforçons constamment de grandir en tant que groupe», a déclaré Jimin à ses fans pendant le concert. «Nous y faisons assez bien face, alors espérons que vous pourrez vous aussi surmonter cette fois en trouvant la petite joie intérieure.»

BTS détient actuellement plusieurs titres Guinness World Record pour leurs sorties d’albums.

Leurs disques incluent le premier numéro de K-pop à atteindre le n ° 1 du classement des albums américains, l’album le plus vendu en Corée du Sud et la plupart des engagements sur Twitter. L’armée BTS a aidé le groupe à atteindre son record d’engagement sur Twitter en mars 2019. Le hashtag le plus utilisé #TwitterBestFandom a été retweeté 60055339 fois.

BTS détient également un record du monde Guinness pour le compte à la croissance la plus rapide sur TikTok. Il n’a fallu que trois heures et 31 minutes aux garçons pour atteindre plus de 1 000 000 abonnés sur TikTok. En conséquence, ils détiennent également le record du temps le plus rapide pour atteindre un million d’abonnés sur TikTok. Just Bieber est loin de l’être lorsqu’il a annoncé son nouveau compte TikTok pour promouvoir «Yummy».

Maintenant, BTS et le groupe de filles K-pop BLACKPINK échangent le record du monde Guinness pour les vidéos YouTube les plus vues.

BLACKPINK a réussi à dépasser le précédent record de BTS avec son nouveau tube, «How You Like That». Il sera intéressant de voir si BTS peut récupérer ce titre auprès de BLACKPINK lorsque leur dernier album sortira. Alors que BTS établit des records pour le plus grand concert en ligne de tous les temps, Justin Bieber planifie sa tournée 2021. De nouvelles dates de tournée pour la tournée reprogrammée sont apparues en ligne pour l’année prochaine.