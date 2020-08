Le quatrième film théâtral de BTS ira, en fait, dans les salles, a annoncé jeudi le groupe, malgré l’incertitude quant au nombre de cinémas du monde qui seront rouverts d’ici la date de sortie initiale. «Break the Silence: The Movie» devrait frapper plus de 70 pays à partir du 10 septembre, avec un déploiement dans plus de 40 régions supplémentaires le 24 septembre.

Une liste des régions qui devraient avoir «Break the Silence» à quelle date a augmenté sur www.btsincinemas.com, avec l’annonce avertissant inévitablement que «les dates varient selon le territoire et (sont) sujettes à changement en fonction du statut de réouverture des cinémas locaux. »

Les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Inde et plus de 40 pays en tout sont répertoriés pour la date de sortie ultérieure le 24 septembre. La liste des territoires recevant le nouveau film plus tôt, le 10 septembre, est beaucoup plus longue – plus que 70 en tout – et comprend la Corée, le Royaume-Uni, le Japon, l’Espagne, la Russie, l’Italie, la France, la Thaïlande et des dizaines d’autres.

De plus, les producteurs semblent miser sur les fans de BTS qui souhaitent utiliser cette énergie refoulée du verrouillage pour retourner en salles plusieurs fois dans les semaines à venir, comme le précédent long-métrage du groupe, «Bring the Soul: The Movie», le fera également être ramené dans les salles du monde entier pendant trois nuits à la fin du mois d’août.

«Break the Silence» raconte la tournée mondiale «Love Yourself: Speak Yourself», qui a eu lieu dans des salles allant du stade de Wembley au Rose Bowl, et comprendra des concerts et des images des coulisses.

«Nous sommes ravis de nous associer à Big Hit Entertainment pour la sortie», a déclaré Marc Allenby, PDG de Trafalgar Releasing, promettant un film qui «donne aux fans un accès extraordinaire à la fois à leur première tournée internationale des stades et aux sept membres de BTS. Nous sommes impatients d’accueillir de nouveau l’ARMÉE dans les cinémas pour la quatrième fois pour cette expérience BTS incontournable sur grand écran.

La société rapporte que l’année dernière «Bring the Soul: The Movie» – qui reviendra en salles du 28 au 30 août – a vendu 2,55 millions de billets et réalisé 24,3 millions de dollars au box-office dans 112 territoires lors de sa première diffusion. Un avant-goût du nouveau film accompagnera la réédition d’un week-end de son prédécesseur en salles.