La nostalgie est devenue une valeur sûre du catalogue Amazon Prime Video dans notre pays. La plateforme de streaming a réussi à s’implanter en Espagne en réunissant le cinéma, des fictions exclusivement produites, des séries espagnoles créées pour la première fois et de nombreux paris classiques historiquement revendiqués par les téléspectateurs. C’est étrange le mois où les médias sociaux ne soyez pas inondé de commentaires positifs sur une production que Prime Video Vous avez décidé de vous ressaisir pour le plus grand plaisir de vos abonnés.

‘Buffy contre les vampires’

C’est précisément ce qui s’est passé ce dimanche 9 août, lorsque nous avons pu savoir, grâce à El País, que Amazon Prime Video intégrera en septembre la fiction mythique «Buffy the Vampire Slayer» et le célèbre «American The Americans». Les deux n’avaient pas de fenêtre de diffusion dans notre pays, par conséquent, beaucoup de leurs abonnés ont apprécié leur acquisition. Dans une affaire de minugos ‘Buffy’ a réussi à être un sujet tendance, démontrant ainsi l’intérêt que l’incorporation de la série à la plateforme a suscité. avec Sarah Michelle Gellar que dans notre pays pouvait être vu en son temps sur Canal +, La 2 et Cuatro, avec un succès d’audience notable.

Ricardo Cabornero, responsable des acquisitions de contenu pour Amazon Prime Video Spain, pour ledit média, a évoqué l’incorporation de ce type de contenu au catalogue de l’entreprise. « Dans le cas de la série américaine, Nous intégrons généralement ce type de diplôme dans les accords internationaux avec les grands studios», explique-t-il, tout en précisant qu’il est vrai que« parfois ce sont des accords exclusivement locaux pour l’Espagne ». Concernant les fictions espagnoles que la société a, Amazon estime que c’est un moyen « soutenir l’industrie audiovisuelle en Espagne ».

Le catalogue espagnol Amazon Prime Video

Et c’est qu’il n’y a pas quelques séries historiques espagnoles qui font partie du catalogue Amazon Prime Video. ‘Hospital Central’, ‘Il n’y a personne vivant ici’, ‘En quittant la classe’ et ‘Compañeros’ sont les dernières séries qui ont rejoint l’entreprise bien connue mais pas les seuls et c’est que des fictions mythiques telles que ‘Verano azul’, ‘Stories to not sleep’ ou ‘Curro Jiménez’ et d’autres plus actuels tels que «Physique ou chimie», «Los Serrano», «Les hommes de Paco» ou «Un pas en avant» y sont également disponibles.