Après avoir attendu longtemps, Tenet de Christopher Nolan sortira enfin et on pourra lire les critiques de ces chanceux qui ont déjà pu le voir.

Le film de Principe Il sortira le 26 août dans certains pays et dans d’autres nous devrons attendre septembre, mais c’est un film pour lequel vous revenez au cinéma et profitez d’un divertissement alambiqué mais fascinant. Cela créera sûrement une controverse parmi les fans du réalisateur Christopher Nolan et ses détracteurs, mais au moins le spectacle est assuré.

Premières critiques du film:

Nolan s’est surpassé, c’est dans les pièces d’action qui, malgré une complexité technique qui fait tourner les têtes, sont plus nettes que le rasoir d’Occam Et ils sont réalisés avec une économie étonnante: au total, c’est un film froid et cérébral, facile à admirer, d’autant plus qu’il est si riche en audace et en originalité. Mais presque impossible d’aimer, faute d’une certaine humanité. Nous ne sommes jamais censés savoir ce qui se passe exactement à un moment donné, mais nous serons amusés par le non-sens écrasant de tout cela. Vous devez voir Tenet. Ne serait-ce que pour s’émerveiller de la gloire stupide et divertissante de ce que nous avions autrefois et que nous risquons de ne plus jamais avoir, le film est une course contre la montre qui défie tout ce que nous savons sur le temps. Les séquences à grande échelle ont le temps de se déplacer d’avant en arrière et de zigzaguer en même temps. L’action bat tout ce que Nolan a jamais fait auparavant. En revisitant des idées dont il avait déjà discuté à Interstellar, Nolan revient à son sujet préféré, le temps. Le résultat de Tenet, sans surprise, phénoménal. Tenet se sent un peu conservateur, comme si le style de Nolan était une franchise plutôt qu’un cadre. Malgré cela, il est toujours plus intéressant que la plupart des autres films et agit comme un phare pour les forces du réalisateur.C’est un voyage de rêve … pour la plupart, pour tous ceux qui recherchent une évasion flashy. Il est du genre. d’un film digne d’annoncer un retour triomphant et explosif au cinéma, trompeur, audacieux, terriblement spectaculaire. Tenet pourrait être le cadre idéal pour la saison à succès de cette année. Christopher Nolan a créé les montagnes russes époustouflantes d’un film qui est une introduction parfaite aux cinémas. Impressionnant et frustrant, c’est une expérience formidable sur grand écran La méticulosité de l’esthétique de l’action de la grande toile de Nolan est fascinante, bien qu’elle n’atteigne pas les hauteurs du meilleur de Nolan, comme pour compenser les fils lâches et les paradoxes moqueurs de son scénario, ou peut-être simplement pour souligner qu’ils n’ont pas d’importance. L’intrigue est déroutante plutôt que complexe, avec moins à dire sur l’écoulement du temps qu’Interstellar ou Memento. En fin de compte, Tenet n’est pas l’un des films les plus satisfaisants de Nolan. La farce du temps tant attendue de Christopher Nolan est une déception sans humour. C’est un film qui en fera beaucoup jetter les mains dans la tromperie, et j’espère que beaucoup d’autres acceptent la leur avec admiration et délectation. Le monde est plus que prêt pour un blockbuster fabuleux. Surtout celui qui a des masques faciaux et qui parle de remonter le temps pour éviter une catastrophe. C’est vraiment dommage que Tenet ne soit pas ça. À son meilleur, c’est un voyage qui réussit à être viscéralement excitant tout en restant émotionnellement et intellectuellement engageant, le tout de manière vraiment cinématographique.