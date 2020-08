T.E. Marshall a 30 ans et détient une maîtrise en cinéma de l’UCLA, et il lance le premier numéro de ma nouvelle série de bandes dessinées, In Teddy We Trust. Il écrit pour Bleeding Cool;

Capturer l’essence d’une légende américaine – Teddy Roosevelt

Il y a un peu plus d’un an, j’assistais pour la première fois au San Diego Comic-Con. J’avais écouté un grand nombre de podcasts sur l’histoire à cette époque, et l’histoire de Theodore Roosevelt et des Rough Riders a particulièrement résonné avec moi.

Capturer l’essence d’une légende américaine – Teddy Roosevelt

Theodore Roosevelt est un personnage que presque tout le monde connaît – son visage est sur le mont. Rushmore, et l’ours en peluche a été nommé d’après lui. Il fait partie de nos vies, mais la plupart des gens ne savent pas vraiment ce qu’il a accompli et ce qu’il représentait. C’est pourquoi j’ai écrit ce livre pour que plus d’Américains puissent en apprendre davantage sur ce grand ancien président moustachu.

Capturer l’essence d’une légende américaine – Teddy Roosevelt

Theodore Roosevelt était une figure ambitieuse et charismatique à son époque. Désireux de se faire un nom, Théodore a aidé l’Amérique à gagner la guerre hispano-américaine en 1898, puis est devenu le 26e président des États-Unis en 1901. Je m’identifie à son esprit tenace et j’apprécie ce qu’il représentait. À la tête du mouvement progressiste du XXe siècle, Théodore défendait quatre principes: la moralité, la réforme économique, l’efficacité et le bien-être social.

Capturer l’essence d’une légende américaine – Teddy Roosevelt

Dans les temps modernes, je pense que la majorité des Américains peuvent encore soutenir ces idées défendues par Théodore. J’ai donc décidé d’écrire une série qui examinera ce qui pourrait se passer si ce grand leader de notre passé revenait dans le corps d’un ours en peluche robotique pour nous sauver d’une menace insurmontable – DEMONS!

Capturer l’essence d’une légende américaine – Teddy Roosevelt

Pourquoi les démons, demandez-vous? Parce que ces jours-ci, ce n’est pas hors du domaine du possible. De plus, avec une menace externe de cette gravité, nous pourrions voir l’humanité apprendre à travailler ensemble pour une fois! Toutes les blagues mises à part, j’ai récemment suscité un amour pour l’anime et je voulais apporter des thèmes d’anime à la série. Ainsi, alors que les dessins animés occidentaux traditionnels inspirent le style artistique de IN TEDDY WE TRUST, le scénario est plus en ligne avec un anime d’action sur le thème de l’horreur.

Capturer l’essence d’une légende américaine – Teddy Roosevelt

Alors, comment ai-je réussi à capturer l’esprit de cette légende américaine? Eh bien, j’avais quatre méthodes:

Podcasts d’histoire

J’ai passé des heures à écouter de superbes podcasts d’histoire qui décrivaient les exploits et la personnalité de Theodore Roosevelt. C’est l’écoute de ces podcasts qui a fait courir mon imagination sur ce qui pourrait se passer si Theodore Roosevelt revenait à cette époque.

Capturer l’essence d’une légende américaine – Teddy RooseveltWikis en ligne

Comme tout grand citoyen moderne, j’ai utilisé l’aide de wikis en ligne pour lire des données biographiques approfondies sur Theodore Roosevelt, ses pairs, ses critiques et ses croyances.

Capturer l’essence d’une légende américaine – Teddy Roosevelt

Découvrez et soutenez IN TEDDY WE TRUST

Mentions sur les réseaux sociaux

En plus de révéler des détails sur Theodore Roosevelt que les gens ne connaissent peut-être pas, ma bande dessinée vise également à présenter de nombreux aspects préférés des fans à propos de l’ancien président, en utilisant les mentions des médias sociaux pour comprendre ce qui est déjà populaire à propos de cette grande figure.

Capturer l’essence d’une légende américaine – Teddy RooseveltUne intrigue amnésique

Lorsque Theodore Roosevelt se réveille dans le corps d’un ours en peluche, il ne se souvient pas beaucoup de lui-même ni de la façon dont il est arrivé ici. Bien qu’il soit probablement exact qu’un homme qui est mort depuis plus de 100 ans puisse avoir du mal à se souvenir de certaines choses, je n’ai pas non plus honte de dire que c’est un outil de complot pratique. J’aimerais faire de nouveaux numéros de cette bande dessinée en continu, et mon objectif est de l’adapter en série animée. J’espère que plus j’écrirai, plus j’apprendrai sur Theodore Roosevelt. Cela signifie que chaque fois que j’apprends de nouveaux faits sur Theodore Roosevelt, notre protagoniste furieux se souviendra également de ces détails sur sa vie. Par conséquent, Theodore Roosevelt Bear et moi avons le destin de grandir ensemble. Il est mon personnage et je suis son cerveau. Ceci est notre série!

Capturer l’essence d’une légende américaine – Teddy Roosevelt

Veuillez consulter le Kickstarter pour IN TEDDY WE TRUST. Tous les lecteurs de Bleeding Cool qui commandent via ce lien recevront en plus un fond d’écran numérique exclusif de 8,5 × 11 pouces et un aperçu numérique gratuit de ma bande dessinée en développement BLUE BASTION, une série Science Fantasy.

Si le projet atteint l’objectif de 2000 $ par EOD 8/23 PT, tous les contributeurs recevront en outre une vidéo de remerciement personnalisée de T.E. Marshall.

T.E. Marshall a deux passions majeures dans la vie: les jeux vidéo et les bandes dessinées. Après avoir passé dix ans dans les jeux vidéo avec des sociétés telles que Disney Interactive et Warner Bros., il a décidé qu’il était temps de passer du temps avec des bandes dessinées. Diplômé de la UCLA Film School (MFA), Marshall a un sens du détail égalé par sa passion pour la créativité.

Vous avez apprécié cet article? Partagez-le!