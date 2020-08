Cardi B est l’un des rappeurs les plus en vogue au monde. Elle a adopté une mode diversifiée, est connue pour avoir un vrai nom unique et a une querelle avec d’autres stars, telles que Nicki Minaj.

Elle est mariée à Offset. Aujourd’hui, elle dit que c’est l’une de ses plus grandes faiblesses, expliquant: «Je n’aime pas vraiment parler d’amour, mais je sens que je dois le faire, simplement parce que je veux que les gens en sachent un peu plus. Il y a toujours des rumeurs sur moi et mon mari, et j’ai l’impression que les gens préfèrent lancer des rumeurs parce qu’ils veulent que j’aie le cœur brisé. Ils veulent que je sois blessé.

Lisez la suite pour en savoir plus sur Cardi B.

Qui est Cardi B?

Le vrai nom de Cardi B est Belcalis Marlenis Almánzar. Elle est née le 11 octobre 1992 et est connue pour ses opinions franches. Elle est née à Manhattan et a grandi dans le Bronx.

Plusieurs de ses publications et vidéos sur les réseaux sociaux lui ont valu le statut de célébrité sur Internet. Elle était membre régulier de la distribution de 2015 à 2017 sur la série VH1 Love & Hip Hop: New York. Avant de signer avec Atlantic Records début 2017, elle a sorti deux mixtapes.

Après avoir signé avec Atlantic Records, elle a sorti son premier album en 2018, qui a atteint le numéro un du Billboard 200 et certifié triple platine. L’album a remporté son meilleur album de rap féminin des années 2010 et un Grammy. En fait, elle était la seule femme à gagner en tant qu’artiste solo et la première rappeuse en 15 ans à être nominée.

Cardi B | Prince Williams / Wireimage

Cela a conduit à deux singles qui ont atteint le numéro un, faisant d’elle la première rappeuse à avoir plus d’une chanson dans les Hot 100. Ses prouesses dans l’industrie de la musique n’ont cessé de croître et elle est la première rappeuse à figurer en tête des charts avec des singles sur deux décennies.

Elle est également l’une des rappeuses les plus influentes et connue pour être candide et agressive. Cela a conduit à de nombreuses difficultés, mais aussi à de nombreuses opportunités de contribuer aux changements mondiaux.

Elle a dénoncé la brutalité policière, la sexualité, les droits des femmes et bien d’autres. Plus récemment, elle s’est concentrée sur les préoccupations présidentielles et la sécurité.

Cardi B et Offset

Ce n’est un secret pour personne que Cardi B a une relation de haut en bas avec son mari, Offset. En fait, elle soutient que son mariage est plein de drame, d’amour, de passion et de confiance.

Leur lien est fort, solide, même lorsqu’ils sont confrontés au drame, ils y font face de front et en tant que front uni. Mais leur relation a eu le chagrin avec la prétendue liaison d’Offset, les obligeant à se séparer pendant un moment, mais se sont depuis réconciliés.

Une partie de cette nature ascendante de la relation du couple a conduit Cardi B à se sentir comme une cible, mais que, quoi qu’il arrive, elle ne quitte pas – ni son mariage ni sa carrière.

Une femme aimant un homme

À travers sa musique et tout le drame entourant sa relation, il est évident que Cardi B aime Offset. Elle déclare à propos de Cardi B: «L’homme de la femme est sa faiblesse, la laissant vulnérable à la fois à ses ennemis dans le monde de la musique et à ses sentiments les plus sincères. Elle ne clignera peut-être pas des yeux pour décolorer les poils de son corps devant la caméra, mais Cardi s’emballe lorsqu’elle parle de son monde émotionnel intérieur. Offset, pour sa part, semble aimer Cardi B, montrant des remords et travaillant avec elle pour réparer leur relation.

Cardi B a beaucoup d’opinions et les exprime fort. Le plus fort est qu’elle est une femme qui aime son homme – les fautes et tout – et il l’aime pour la même chose.