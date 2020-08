Le 13 juillet, le célèbre anthropologue Julio Glockner a présenté sa démission de la tête de la Culture au gouverneur de Puebla, Miguel Barbosa. Le président de Puebla a mis plusieurs jours pour l’accepter publiquement; sans aucun doute, il a perdu l’un des meilleurs éléments de son administration. Il y a quelques jours, une lettre sévère a commencé à circuler sur les réseaux sociaux dans laquelle le prestigieux universitaire explique les raisons de sa décision. Ainsi un fragment de la lettre précitée: «Il n’a pas été facile pour un étudiant universitaire dédié pendant 40 ans à la recherche de s’adapter à l’environnement complexe de la fonction publique. Vous arrivez, naïvement, en faisant confiance au personnel dont vous avez la charge et vous découvrez petit à petit la mesquinerie, la paresse, la feinte et l’hypocrisie, la flatterie et l’arrogance, la déloyauté et les ragots, la corruption que tout il corrode, organisé en réseaux de complicité ».

