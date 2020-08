CBS Television Studios a signé un accord exclusif avec le groupe consultatif des forces de l’ordre et de la sécurité publique 21CP Solutions pour consulter les rédacteurs des procédures criminelles et des dramatiques juridiques de CBS, a appris Variety en exclusivité.

Cette décision fait suite aux manifestations nationales contre la brutalité policière et à Hollywood, aux discussions sur le rôle du divertissement dans la façon dont l’application de la loi est perçue par le public. 21CP Solutions travaille avec les villes, les États et les juridictions fédérales pour «faire progresser les services de police du XXIe siècle et diriger certains des efforts de réforme de la police les plus importants du pays».

Le groupe est composé de chefs de police qui ont «renversé les services de police en difficulté et renouvelé la confiance de la communauté dans leurs agences», des avocats et des dirigeants communautaires qui ont supervisé la sécurité publique et les efforts de réforme, ainsi que des spécialistes des sciences sociales et des universitaires qui étudient la sécurité publique.

«Les séries policières et juridiques ont été un pilier de la liste du Studio et du programme du réseau pendant des décennies», a déclaré David Stapf, président de CBS Television Studios. «Nous avons l’opportunité de bâtir sur cette base fructueuse à l’avenir, et avoir les conseillers perspicaces et hautement respectés de 21CP Solutions à notre disposition est une ressource précieuse pour notre processus créatif.

R. Scott Gemmill, showrunner et producteur exécutif de NCIS: Los Angeles, se dit «très enthousiasmé» par l’alliance CBS-21CP.

«Avoir une audience de millions de téléspectateurs chaque semaine implique une grande responsabilité», a-t-il déclaré. «Ce nouveau partenariat nous aidera à faire en sorte que notre narration continue de produire des représentations exactes des forces de l’ordre et nous l’espérons, nous permettra de jouer un petit rôle dans la réforme en cours.

Ronald Davis, partenaire de 21CP Solutions, a servi dans l’administration Obama en tant que directeur du ministère de la Justice des États-Unis, Office of Community Oriented Policing Services de 2013 à 2017.

Il dit qu’il félicite CBS Studios pour être conscient de l’impact que ses émissions ont sur la relation entre la police et les communautés qu’ils servent et sur «les perceptions du public sur l’application de la loi, la criminalité et la race».

«Le partenariat CBS et 21CP Solutions est un effort unique en son genre qui fournira à CBS et à ses rédacteurs des conseils techniques, basés sur les vérités et réalités historiques et actuelles du maintien de l’ordre, ainsi que sur les efforts contemporains pour transformer le maintien de l’ordre et repenser le public sécurité », a déclaré Davis.

L’équipe de Davis qui travaillera avec CBS comprend: Laurie Robinson, professeure Clarence J. Robinson de criminologie, droit et société à l’Université George Mason; le juriste Matthew Barge, qui se spécialise dans les pratiques policières et les droits civils, et a servi de contrôleur de la Cour fédérale supervisant les décrets de consentement à la réforme de la police; Roberto Villaseñor, membre du groupe de travail du président Obama sur la police du 21e siècle et vétéran de 35 ans du département de police de Tucson, dont six ans en tant que chef de département de 2009 jusqu’à sa retraite en 2015; Annette Sikka, qui a passé du temps au Kosovo à superviser la surveillance de la police, à former et à aider à l’élaboration de politiques opérationnelles pour l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et les Nations Unies; et l’avocat Brian Maxey, ancien COO du département de police de Seattle, qui possède une vaste expérience de la gestion de la police.

L’équipe fait suite au partenariat récemment annoncé de CBS Studios avec la NAACP pour développer la programmation, ainsi qu’à l’engagement de CBS Entertainment d’augmenter la diversité dans ses salles d’écrivains au cours de la saison télévisée 2021-2022 et d’allouer au moins 25% du budget de développement de programmes à créateurs et producteurs de couleur.

«Fournir à nos rédacteurs les meilleurs et les plus compétents conseillers techniques offre plus d’inclusivité et de perspective», a déclaré Tiffany Smith-Anoa’i, vice-présidente exécutive de la diversité et de l’inclusion chez la société mère ViacomCBS. «Avec des récits plus profonds et plus riches, nos émissions peuvent transmettre des expériences plus authentiques aux communautés qu’elles représentent.»