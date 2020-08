Mexique – Merveille de l’architecture mexicaineTémoin d’événements sportifs majeurs et d’événements mémorables, le stade olympique universitaire continue d’être l’un des symboles de l’UNAM et du sport.

Ce vendredi marque les 70 ans de la pose de la première pierre pour sa construction, dans une partie du territoire qui recouvrait la lave du volcan Xitle, qui en Nahuatl signifie « petit ventre ».

Courtoisie CU

Il s’agit maintenant d’une avenue pavée appelée «Insurgentes Sur», reconnue comme la plus longue d’Amérique latine.

Vous pouvez encore entendre les histoires de ces contemporains, qui connaissaient la région où le Puma concolor et d’autres espèces animales du lieu erraient.

Ou aussi celles de celles qui ont eu la chance d’assister à l’ouverture des Jeux Olympiques de 1968, lorsque l’athlète mexicaine Enriqueta Basilio, est devenue la première femme de l’histoire à porter la torche olympique pour allumer le feu du chaudron.

C’était le projet

Selon des documents en possession de l’UNAM, le lundi 7 août 1950, à midi, sa construction a commencé, à côté des bâtiments de la Faculté de Philosophie et Lettres (FFyL) et des écoles nationales de Jurisprudence d’alors. et économie, maintenant facultés de droit (FD) et d’économie (FE).

Un peu plus de 10 000 ouvriers ont participé à ces travaux, qui ont coûté 28 millions de pesos.

La ligne, réalisée par Augusto Pérez Palacios, est le résultat d’une analyse comparative de différentes structures dédiées au sport et de l’adoption des théories de Gavin Hadden, un ingénieur américain.

Le projet, confié à Pérez Palacios, avec Raúl Salinas Moro et Jorge Bravo, a commencé avec les idées et les plans en mars 1950, et cinq mois plus tard, la première pierre a été posée.

Cette construction était un précédent mondial dans l’utilisation de nouveaux intrants pour le court: le tartan, ainsi que dans des installations adéquates dans les vestiaires, les salles de bains et les soins médicaux pour les athlètes.

Territoire de Puma depuis le début

Le 19 octobre 1952, le Magazine de la semaine, alors édité par El Universal, présente en page 10 le premier croquis du Stade.

C’était le premier travail achevé du projet Ciudad Universitaria, et inauguré le 20 novembre 1952, à l’ouverture des IIes Jeux nationaux de la jeunesse, parmi les participants gommés (avec des cheveux coiffés avec un fixateur de cheveux), avec un costume formel en cachemire. La cérémonie était dirigée par le président de l’époque Miguel Alemán et le recteur Luis Garrido.

Bien que dans la mémoire des étudiants universitaires et des gens en général on se souvienne de « sa véritable inauguration », le premier plein « à ras bord » a été enregistré neuf jours plus tard, la première fois qu’il a accueilli le classique du football américain Pumas- Poli, une rencontre passionnante marquée surtout par le saut périlleux que l’équipe universitaire a donné au tableau de bord vers la fin de la rencontre, pour repartir avec une victoire 20-19 sur la glace et le blanc.

À l’époque, l’architecte Carlos Lazo, directeur du projet de construction de la Ciudad Universitaria, a déclaré: « dans la construction, nous avons utilisé le magnifique matériau que nous avions sous la main, le même terrain où il allait être construit. »

Le terrain, sélectionné pour avoir un certain affaissement naturel, a été utilisé pour creuser et enlever la roche fixe, la terre et le tepetate. Plus de 100 000 mètres cubes de ces matériaux ont été déplacés pour obtenir la forme projetée.

A travers les 42 tunnels en béton armé, d’une longueur comprise entre huit et 60 mètres, les remblais sont traversés et la circulation intérieure est accessible, située au niveau intermédiaire des tribunes.

Témoin de grandes gloires

Le stade olympique universitaire, en plus d’être un précieux document de pierre qui recueille la scène sportive mexicaine depuis le milieu du XXe siècle, est un patrimoine vivant et multiforme.

Cette grande propriété fait partie de la zone UNAM déclarée patrimoine mondial par l’UNESCO; Il a été le théâtre des gloires des matchs de football américain classiques, et dans le football, le siège du National University Club.

Il a également été témoin de prouesses sportives internationales: les Jeux sportifs panaméricains de 1955 et 1975; les Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes en 1954 et 1990; la XIXe édition des Jeux Olympiques; l’Universiade mondiale de 1979; et la Coupe du monde 1986 au Mexique.

LEE Tony Camargo décède à 94 ans

emc

!function(f,b,e,v,n,t,s)

{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?

n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};

if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;

n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;

t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];

s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,’script’,

‘https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);

fbq(‘init’, ‘499974860867405’);

fbq(‘track’, ‘PageView’);

Cet article CDMX interdit la vente d’animaux sur les tianguis et les marchés est apparu en premier sur actualité.