À travers les réseaux sociaux, les nouvelles circulent qui Aujourd’hui 21 août 2020, une éclipse solaire peut être vue au Mexique, Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombie, Cuba, Venezuela, Porto Rico et la République dominicaine, qui seront si spéciales que la gravité de la Terre diminuera et « tout sera léger », cela nous rendra même peser un kilo de moins. TOUT CE QUI EST FAUX!

À travers une vidéo Facebook, qui est évidemment devenue virale, il a été dit que «l’éclipse du siècle est proche et provoquera des changements sur la planète qui n’ont pas été vus depuis des décennies. Le phénomène se produira le 21 août et 7,4 millions de personnes pourront le voir en Amérique, en Afrique et en Europe, la lune jettera une ombre sur la terre qui bloquera la lumière du soleil et assombrira tout pendant 3 minutes ». Complètement faux.

Il n’y aura pas d’éclipse aujourd’hui et s’il y en avait, la gravité ne diminuerait pas, encore moins vous prendrait un kilo. Savez-vous ce qui peut vous faire perdre un kilo? Arrêtez de mal manger et faites un peu d’exercice tous les jours.

« />

Cette fausse nouvelle n’est pas nouvelle, depuis 2018 elle circule chaque année avec la même prémisse et à ce jour aucune éclipse n’a fait perdre du poids à qui que ce soit.

Soyez prudent avec ces vidéos qui en plus de jouer avec vos sentiments gordite hermese, ils peuvent être utilisés comme pishing et voler vos informations.