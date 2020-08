Le Flash a fait l’objet de deux émissions de télévision, de plusieurs jeux vidéo et de plusieurs apparitions au cinéma au fil des ans, mais le Scarlet Speedster n’a pas encore reçu de film d’action en direct en solo. Cela est sur le point de changer en 2022 avec Warner Bros. » Le flash, qui verra le réalisateur It and It Chapter Two Andy Muschietti mettre directement en lumière Ezra MillerItération socialement maladroite de Barry Allen.

À DC FanDome aujourd’hui, Andy a été rejoint par sa sœur et productrice Barbara Muschietti, écrivain Christina Hodson, et Miller lui-même pour parler de l’avenir de ce personnage, que nous n’avons pas vu depuis son apparition loufoque dans Justice League en 2017. Voici tout ce que vous devez savoir sur le panneau du Flash DC FanDome.

Miller, qui ressemblait beaucoup à une version plus jeune et plus maigre de Jack Black sur ce panneau, passait la plupart de son temps à l’écran à laisser tomber des «faits flash» aléatoires qui n’avaient curieusement que très peu à voir avec The Flash ou ce film. Mais il y avait beaucoup d’informations concrètes sur le nouveau film qui nous ont curieux de savoir ce que cela pourrait signifier au sein du DCEU plus grand.

« Raconter l’histoire de l’un des plus grands super-héros du monde de DC est un défi, mais le plus important est que cela vous touche », a déclaré Andy Muschietti. Miller a convenu: «Vous rencontrez Andy, et vous pouvez immédiatement comprendre pourquoi il est le choix parfait pour ce film. C’est sa compassion, sa priorité dans ce film pour trouver le cœur de l’histoire. «

Mais même si le cœur doit être là, il doit naturellement aussi avoir l’air incroyable. «Je suis ravi de voir la version Andy de la Speed ​​Force», a déclaré Hodson. «Il se trouve qu’il a fait des griffonnages que j’ai pu ou non prendre et garder. Ils ne ressemblent à rien de ce que j’ai jamais vu auparavant. » Cela semble être une chose très cool en effet, puisque Hodson s’est imprégnée de la tradition Flash et a vu beaucoup d’art bonkers dans des bandes dessinées comme Flashpoint.

Hodson a souligné que les capacités de Flash lui permettaient de rester seul dans le royaume de DC. « Batman a perdu ses parents, Superman a perdu sa planète, Harley Quinn a perdu son sandwich aux œufs, mais Barry, parce qu’il a cette capacité de revenir en arrière et de manipuler le temps, il est le seul à pouvoir réellement changer sa propre histoire personnelle. »

Muschietti, qui a appelé cela «une histoire de voyage dans le temps», a ajouté: «Sa mère a été assassinée, son père a été formé et incarcéré, et tout son parcours à partir de là était un homme essayant de faire les choses correctement … le scénario vraiment capturer sa loquacité, sa personnalité… c’est quelqu’un qui a le pouvoir de changer les événements du passé, mais ce faisant, il peut détériorer le tissu même du continuum espace-temps.

«Le voyage dans le temps n’est pas simple», a averti Hodson. «Ce n’est pas toujours un cas simple de« revenir en arrière et de changer une chose, et une autre chose change à l’avenir ».»

Miller a de nouveau confirmé que ce film ouvrait la porte du multivers et inaugurait une nouvelle énergie chaotique pour le DCEU. «Ce film est extrêmement important, car si vous regardez autour de DC Universe, vous avez évidemment tous ces personnages qui existent dans leurs propres bulles. Nous avons même maintenant plusieurs itérations de la même histoire. Ce film, en ouvrant cette porte que Flashpoint a fait dans les bandes dessinées, toutes ces histoires et ces personnages peuvent commencer à entrer en collision … ça nous souffle les esprits, les niveaux de possibilité qui existent dans le contexte de ce personnage, cette histoire.

(Fait intéressant, les images des propriétés de DC qui ont été montrées au cours de cette dernière citation comprenaient des plans de Watchmen de HBO, laissant peut-être entendre que certains de ces personnages pourraient, peut-être, potentiellement, être impliqués d’une manière ou d’une autre.)

« Le multivers cinématographique va naître de ce film », a déclaré Hodson. «Il est né de l’histoire de Barry.»

Le tournage n’a pas encore commencé, mais Muschietti a dévoilé deux pièces d’art conceptuel du film. En plus de l’image en haut de cette page de Miller’s Flash et de Michael Keaton’s Batman se battant ensemble, il y a aussi un aperçu de la nouvelle combinaison de The Flash:

« Comme vous pouvez le voir, c’est plus organique », a expliqué Andy Muschietti. «Vous pouvez voir la lumière intégrée. Il a été construit par son ami Bruce Wayne, cette fois.

Le panel s’est terminé sur une note un peu idiote, alors que toutes les discussions sur le multivers se tournaient vers le maladroit avec Muschietti disant qu’il voulait voir Flash croiser avec Game of Thrones pour réduire le temps qu’il faut pour obtenir de Winterfell à King’s Landing. (Il n’a clairement pas regardé les dernières saisons, lorsque ce voyage s’est essentiellement déroulé en un éclair sans l’aide de Barry Allen.) Quant à Miller, il a dit en plaisantant qu’il voulait voir The Flash rencontrer Nicolas Cage – pas la version de Superman que Cage n’a jamais fini par jouer pour Tim Burton à l’époque, mais « Nicolas Cage la personne, dans ce monde, qui, je crois, a probablement la capacité de transcender l’espace-temps. »

Le flash entre dans les cinémas sur 3 juin, 2022.

