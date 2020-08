C’est le début d’une nouvelle semaine et il est temps de jeter un œil à ce qui va arriver à Disney + dans la semaine à venir au Royaume-Uni et en Irlande. La plus grande nouveauté de cette semaine est le nouveau film Disney + Original, Howard, ainsi que du nouveau contenu de bibliothèque, y compris quatre saisons de la série à succès Once Upon A Time.

Vendredi 7 août

Howard (mondial)

Réalisé par Don Hahn (« La Belle et la Bête »), « Howard » est l’histoire inédite de Howard Ashman, le brillant parolier derrière des classiques de Disney comme « Aladdin », « La Belle et la Bête », « La Petite Sirène » et créateur de comédies musicales, y compris «Little Shop of Horrors». Présentant des images d’archives inédites, des films et des photographies personnels, ainsi que des interviews avec les amis et la famille d’Howard, le film est un regard intime sur la vie de la légende de Disney, son dynamisme créatif et le processus derrière la musique. Couvrant son enfance à Baltimore, ses années de formation à New York et sa mort prématurée due au sida, «Howard» explore en profondeur son parcours pour devenir le parolier derrière certains des films familiaux classiques les plus appréciés et les plus connus. dans le monde.

Muppets Now (Global) – Épisode 102 – «Fever Pitch»

Fozzie Bear a de grandes idées pour Muppets Now, et il n’y a pas de temps comme la date limite pour commencer à lancer! Il a trouvé un public très difficile dans Scooter, qui veut juste terminer le téléchargement de la dernière diffusion. Nous voyons le tout premier épisode d’un jeu télévisé que Pepe The King Prawn vient de créer. Le chef suédois essaie de cuisiner une meilleure sauce molé que son concurrent, Danny Trejo. Le Dr Bunsen Honeydew a remplacé Beaker par un nouvel assistant intelligent, et les choses s’enflamment. Miss Piggy et ses invités, Taye Diggs et Linda Cardellini, montrent aux téléspectateurs comment s’en sortir lorsqu’ils partagent le secret pour rester en bonne santé.

UFO Europe: The Untold Stories (S1) (États-Unis / Canada / Royaume-Uni / Irlande)

Une sélection d’histoires mettant en vedette des rencontres et des observations d’inexpliquées.

Un jour à Disney – Épisode 136 – «Ryan Meinerding: Directeur créatif de Marvel Studios» (Monde)

Le directeur créatif Ryan Meinerding donne vie aux personnages de Marvel grâce à un design innovant chaque jour. Il n’y a jamais de moment ennuyeux alors que Ryan crée les premiers looks de personnages pour les films de Marvel Studios, notamment Iron Man, Spider-Man, Captain America et plus encore. Des esquisses initiales aux effets spéciaux, Ryan supervise le processus pour amener la prochaine itération de personnages emblématiques à l’écran.

Disney Family Sundays – Series Finale Episode 140 – «Goofy: Pencil Cup» (Global)

Qui a dit que vous ne pouvez pas être maladroit et organisé en même temps? Pas Amber ou la famille Gubaney, qui se connectent pour travailler sur un métier inspiré de Goofy. Elle leur montrera comment transformer un élément simple du placard en un outil d’organisation amusant qui ne manquera pas de se démarquer. Pendant ce temps, le plus grand défi de tous est peut-être de déterminer quel Gubaney est le plus Dingo!

Pixar dans la vraie vie – Épisode 110 – «WALL · E: Boutique éphémère BnL» (Monde)

Lorsque Buy N Large ouvre son premier magasin à New York, les clients affamés ont un avant-goût du futur

Il était une fois – (S1-4) (Royaume-Uni / Irlande)

Les catastrophes passées d’Emma Swan l’entraînent dans la petite ville du Maine. Elle est la fille d’un roi perdue depuis longtemps, qui doit protéger sa ville de la malédiction d’une reine maléfique.

Alex & Co (S1-3) (Royaume-Uni / Irlande)

Un groupe d’amis qui étudient dans la même école découvre leur amour pour la musique après avoir trouvé une pièce de leur école où l’entrée est restreinte.

Andi Mack (S3) (Royaume-Uni / Irlande)

La vie passe de la routine à un tour de montagnes russes du jour au lendemain pour l’adolescent artistique Andi Mack. Tout se passe à la veille de son 13e anniversaire lorsque la sœur aînée à l’esprit libre Bex – qui a voyagé à travers le monde – rentre chez elle pour faire une révélation, ce qui change tout pour la famille Mack. Il s’avère que Bex n’est pas la sœur d’Andi – elle est sa mère – et Celia, qui Andi pensait être sa mère, est en fait sa grand-mère. Apprendre ce secret de famille envoie Andi sur une voie inexplorée de découverte de soi. Elle n’est pas seule dans son voyage, car ses meilleurs amis, Cyrus et Buffy, essaient également de trouver leur place dans le monde.

