Des huiles essentielles, au lait maternel, au sexe tantrique, au jeûne, à la thérapie par piqûre d’abeille, il existe une tonne de pratiques qui se vantent de «bienfaits pour la santé» pour les personnes qui y participent. La série originale de Netflix [Un]explore bien ces industries de niche en discutant avec des personnes qui bénéficient financièrement de leur promotion, ainsi qu’avec de véritables experts dans leurs domaines respectifs. Sasha Cobra fait partie de l’ancien groupe.

Regardons de plus près le gourou du tantra présenté dans [Un]bien. Parce que son rôle dans la série n’est tout simplement pas suffisant pour résumer pleinement qui elle est et ce qu’elle fait exactement.

Qui est Sasha Cobra sur ‘[Un]bien’?

La première chose est cependant: qu’est-ce que le tantra de toute façon? Bien que le tantra soit originaire d’une religion, le néo-tantra (ou ce que des gens comme Sasha promeuvent) est un peu différent.

« Le Tantra ne concerne pas une technique sexuelle. Le Tantra concerne la façon dont vous vous connectez à votre propre corps, comment vous vous connectez à la vie et comment vous dansez avec elle », a expliqué Sasha sur [Un]bien. « Aussi drôle que cela puisse paraître, je suis tantra. »

Fait intéressant, Sasha n’a reçu aucune formation formelle dans la pratique du «tantra».

« En ce qui concerne mes antécédents, j’ai eu une formation informelle avec un homme qui faisait ce travail depuis de nombreuses années. Et c’était le début de ce que nous appelons maintenant » le travail « », a-t-elle expliqué. « Le travail et la façon dont il est fait ramènent toujours à la même chose. Comment vous reliez-vous à votre énergie sexuelle? Comment pouvez-vous vous relier à votre sexe? Ce travail est du tantra. »

Source: Netflix

Mais cela ne l’a pas empêchée d’avoir un flux constant de clientèle – et un flux constant d’argent, d’ailleurs.

Si vous êtes intéressé, Sasha propose des sessions individuelles par Skype / téléphone 225 $ par heure, des sessions individuelles en personne pour 275 $ par heure et des sessions en couple (par téléphone, Skype ou en personne) pour 275 $ par heure, selon son site Web. .

« La majorité des clients que je suis venus me voir à cause de quelque chose lié au sexe », a déclaré Sasha sur [Un]bien. « Quoi qu’il en soit, ils n’ont jamais eu d’orgasme auparavant. Certains d’entre eux viennent me voir parce qu’ils souffrent de dépression grave ou d’anxiété grave. Ils peuvent aussi être des clients qui viennent me voir, bien sûr, avec des défis liés aux relations et à la façon dont ils se rapportent au sexe et à la dysfonction sexuelle. «

Une grande partie de ce que Sasha enseigne ou entraîne est centrée sur la réalisation d’un orgasme complet du corps – un processus présenté dans la série Netflix. (Et si vous êtes vraiment curieux, sur sa chaîne YouTube également.)

« Pour ceux d’entre nous qui ont connu votre orgasme typique, nous savons tous que c’est une accumulation d’énergie dans le corps qui finit par s’accumuler tellement qu’il y a une explosion, » expliqua Sasha. « Mais que se passerait-il si vous deviez réellement prendre cette accumulation d’énergie et l’étendre à tout votre corps, alors vous êtes un orgasme. »

Sasha a poursuivi: « Certaines personnes sont douées pour la peinture, certaines personnes sont de grands musiciens, certaines personnes sont d’excellents cuisiniers. Il se trouve que je donne aux gens des orgasmes complets. »

