Aston Villa aurait l’intention de faire une offre pour Odsonne Edouard, et les récents commentaires de son coéquipier du Celtic James Forrest encourageront les fans du club anglais.

Selon un article dans The Sun publié samedi à 22h30, Villa envisage de faire une offre de 30 millions de livres sterling pour l’attaquant du Celtic Edouard.

Le Français est l’un des meilleurs attaquants de la Premiership écossaise, et son coéquipier Forrest le classe très bien.

Dans des commentaires publiés dans The Daily Record à 6 heures du matin le 21 août, le joueur de 29 ans a déclaré: «Sa saison l’année dernière était incroyable et quand parfois nous n’avions peut-être pas l’air de marquer, il proposait quelque chose.

«Depuis qu’il est arrivé, il s’est de mieux en mieux et tous les gars diraient qu’il est génial de jouer avec. Son jeu de liaison est vraiment bon, il a une grande touche et il peut battre les hommes avec sa façon de bouger. Il est formidable d’avoir dans l’équipe.

Bonne signature pour Aston Villa?

Edouard est un attaquant très prolifique qui a fait ses preuves en tant que buteur régulier de la Premiership écossaise.

Selon Transfermarkt.co.uk, le joueur de 22 ans a marqué trois buts et fourni une passe décisive en trois matches de Premiership écossais pour le Celtic jusqu’à présent cette saison.

Au cours de la campagne 2019-2020, le Français a marqué 21 buts et fourni 12 passes décisives en 27 matches de championnat, tandis qu’en 2018-19, le jeune a marqué 15 buts et fourni six passes décisives en championnat, selon Transfermarkt.co.uk.

Villa doit signer un nouvel attaquant qui marquera les buts la saison prochaine – et au-delà – et étant donné le jeune âge et le jeu complet d’Edouard, il serait une très bonne signature pour l’équipe de Dean Smith.

