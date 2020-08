Les fans de DC devraient être heureux ce 22 août Eh bien, la société a décidé de mettre en place une convention virtuelle pour révéler tous les détails de ses prochaines séries et films. Cependant, les plus excitants – même si cela nous peine de l’accepter – sont les projets qui s’inscrivent dans son univers cinématographique et Parmi toutes ces actualités on mourrait d’envie de connaître les détails de The Flash.

Depuis 2013, on savait que Warner Bros.envisageait de tourner un film inspiré du héros le plus rapide que nous ayons jamais vu et cela serait publié en 2018. Cependant, la publication de cette histoire a été retardée pour diverses raisons et depuis lors, il est passé par beaucoup de réalisateurs comme Seth Grahame-Smith et Rick Famuyiwa, John Francis Daley et Jonathan Goldstein, qui est descendu du bateau à cause de différences créatives.

Ezra Miller et Andy Muschietti gèrent le Flash

C’est jusqu’en mars 2019 que Ezra Miller –En plus de jouer dans le film– est entré pour réécrire le scénario et finalement la même année, il a été annoncé en grande pompe qu’Andy Muschietti (qui nous a apporté la nouvelle adaptation de It) serait en charge de diriger The Flash. Bien que ce soit une excellente nouvelle, car ce projet a enfin pris forme, les informations qu’ils ont révélées à cet égard sont rares.

Mais en 2020, les choses ont un peu changé quand Muschietti a déclaré à divers médias que le film se concentrerait sur Flashpoint, l’une des arches les plus intéressantes de Barry Allen où il est dans une chronologie alternative et doit tout inverser pour le ramener à la normale. Cette histoire est extrêmement intéressante car en elle Flash rencontre une multitude de super-héros d’autres temporalités, créant des croisements épiques.

Et c’est juste à ce dernier point que l’intrigue de The Flash devient plus intéressante, car la même Andy Muschietti a révélé il y a quelques jours que Michael Keaton –Qui a joué Batman dans les films réalisés par Tim Burton– et Ben Affleck lui-même (qui avait le rôle de Bruce Wayne dans Batman vs Superman et Justice League) Ils reviendront jouer le héros de Gotham City dans des délais différents.

Vous pouvez également lire: NOUS N’AVONS PAS VU CELA VENIR: BEN AFFLECK SERA DE NOUVEAU BATMAN DANS LE FILM DE ‘THE FLASH’!

Dans le DC FanDome, ils ont publié quelques détails

Après de nombreuses rumeurs, pour Enfin Ezra Miller, Andy et Barbara Muschietti avec la scénariste Christina Hodson sont apparus au DC FanDome pour parler de The Flash. Au début, notre protagoniste parlait de l’importance du personnage et surtout d’avoir un réalisateur comme Andy dans ce projet, qui a la capacité de capturer l’essence et l’ambiance de différentes époques.

Plus tard, Ezra Miller a donné de bons faits amusants sur Barry Allen, comme la première apparition de son personnage dans les bandes dessinées, entre autres. Cependant, les choses sont devenues intéressantes quand ils ont parlé de la pertinence de ce film pour le multivers DC, car en lui Flash rencontrera beaucoup de super-héros et surtout, ils ont ouvert la possibilité de créer des histoires avec Wonder Woman, Superman et plus encore.

Mais finalement ils nous ont donné quelque chose à tous les fans et comme un petit avant-goût, Andy Muschietti – avec une blague d’Ezra Miller au milieu – nous a montré Art conceptuel pour le costume que nous verrons lors de la première de The Flash le 3 juin 2022, qui selon ses propres mots Il aura un look beaucoup plus classique, avec ces éclairs qui sortent de son corps quand il court à des vitesses incroyables, et il a même montré à quoi il ressemblerait aux côtés de Batman.