Si vous étiez l’un de ces enfants chanceux qui ont grandi dans les années 90, Tu gardes sûrement le Prince of Rap dans ta place spéciale dans ton cœur (ou Le Prince Frais de Bel-Air pour lui donner plus de chaché). Cette histoire attachante et drôle nous a fait beaucoup rire pendant six saisons, aussi grâce à elle Will Smith a réussi à catapulter sa carrière pour devenir une véritable star du box-office hollywoodien.

La série s’est terminée en 1996 et depuis lors des rumeurs ont surgi sur un éventuel retour. Cependant, au fil des ans, les acteurs qui faisaient partie de la distribution ainsi que les producteurs et les réalisateurs ils ont pris soin de le nier. Il y a quelques jours à peine, nous avons eu la chance de voir tout le monde rassemblé à travers l’émission de Will sur Snapchat, mais il semble que ce ne soit pas la seule surprise qu’ils ont pour nous tous.

Vous pouvez également lire: NOUS PLEONS DE BONHEUR: WILL SMITH RASSEMBLE LE CAST DE «LE PRINCE DU RAP» AU MILIEU DE LA QUARANTAINE!

La version dramatique de «The Prince of Rap»

Comme vous vous en souvenez peut-être, l’année dernière, un joli directeur créatif nommé Morgan Cooper a montré à quoi ressemblerait l’histoire de The Prince of Rap s’il s’agissait d’un drame. Beaucoup ne pouvaient pas croire ce qu’ils voyaient car la série est devenue l’une des meilleures comédies des années 90, et à la surprise de tous, la vérité est que cela n’avait pas l’air mal du tout, en fait pour présenter une bande-annonce, cela avait l’air très professionnel.

Dans cette histoire, au lieu de Will venir à Bel-Air d’une manière amusante après avoir combattu dans un match de basket, ici, ils impliquaient des aspects vraiment intéressants qui donnent de la profondeur à son intrigue. Notre protagoniste est une personne complètement perdue, c’est pourquoi sa mère l’envoie désespérément avec ses oncles en réforme. Si vous ne savez pas de quoi nous parlons, vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous:

Maintenant, il reviendra et non sous forme de jetons

Après la bande-annonce de la version dramatique de Le prince du rap devenu viral –et que même Will Smith lui-même était ravi et l’a même commenté avec Morgan Cooper-, nous ne savions pas si à un moment donné un chapitre ou quelque chose comme ça allait être publié. Mais maintenant, il était enfin clair pour nous ce qui arrivera à tout cela, parce qu’ils prévoient un redémarrage de cette histoire avec une tournure tragique.

Selon Variety, Cooper et Will ont conclu un accord pour diriger et produire la vision du jeune réalisateur. Comme si cela ne suffisait pas, Quincy Jones, Benny Medina et les créateurs de séries originales Andy et Susan Borowitz ils retourneront travailler main dans la main avec eux.

Pour le moment, on ne sait pas encore où il pourrait être diffusé mais selon la même source, les discussions sont avancées avec HBO Max – la plateforme où se trouvent toutes les saisons d’El Príncipe del Rap – bien que rien ne soit confirmé. Ils n’ont pas non plus révélé qui seront les acteurs qui apparaîtront dans ce drame.Il ne reste plus qu’à attendre que plus de détails soient publiés. Comme vous pouvez le voir? Cette nouvelle version de la série retient-elle votre attention?