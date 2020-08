Si vous comptez les jours pour la prochaine quinzaine, cette note peut probablement être aussi douloureuse qu’intéressante pour vous. Forbes vient de publier la liste des acteurs les mieux payés au monde au cours de la dernière année et ici vous pouvez voir d’où vient votre abonnement Netflix.

La liste des 10 acteurs les mieux payés de l’année, dont 140 millions provenant exclusivement de la poche de Netflix. Cela signifie un quart des 545,5 millions payés sur toute la liste.

Les 10 acteurs les mieux payés de 2020

Bien que la pandémie nous ait touchés de manière égale, nous ne pouvons pas dire que nous en souffrons tous également. Et pour le confirmer, la machine à sous Dwayne «The Rock» Johnson, répète la première position cette année. « La Roca », de ce côté de la frontière, vient d’empocher 87,5 millions de dollars au cours des 12 derniers mois. Sur ce montant, 23,5 millions étaient pour son rôle dans le prochain film original de Netflix Red Notice.

Ryan Reynolds Il a pris la deuxième place sur la liste, gagnant 20 millions de dollars pour Six Underground et 20 dollars supplémentaires pour Red Notice, où il rejoint Johnson. Au total, il est resté avec 71,5 millions comptant toutes ses productions.

Les acteurs figurent également dans le top cinq Mark Wahlberg, qui a gagné 58 millions, Ben Affleck avec 55 millions et Vin Diesel, qui a gagné 54 millionss, même si le neuvième film Fast & Furious a été repoussé à 2021 en raison du coronavirus.

Il y a aussi en dehors d’Hollywood

Pour compléter le Top 10 et ajouter de la variété à la matière, la star de Bollywood, Akshay Kumar est apparu pour la première fois sur la liste avec une somme sur son compte de 48,5 millions de dollars. Quitter Hollywood une fois de plus Lin-Manuel Miranda apparaît sur la liste avec 45,5 millions après que Disney a acquis les droits de films mondiaux pour la production de Broadway de Hamilton.

Pour compléter la liste, nous avons les acteurs et vieilles connaissances: Will Smith, Adam Sandler et Jackie Chan, avec respectivement 44,5, 41 et 40 millions de dollars.

Il est dit que Netflix, le principal contributeur de la liste, investira plus de 17 milliards de dollars dans le contenu l’année prochaine, tandis que les autres joueurs de la liste auront des paies plus importantes pour le géant du streaming.