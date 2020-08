Il système immunologique il est responsable d’attaquer et de détruire les bactéries, les virus et tous les organismes infectieux qui tentent de pénétrer dans l’organisme. Mais comme tout mécanisme de défense, il nécessite un bon entretien pour le renforcer.

Épinards, laitue, carotte, citrouille, tomate, betterave, fraises et cerises. Source de Vitamine A, responsable de la production de cellules immunitaire appelés lymphocytes T.

Aliments riches en vitamine B12 Légumes source de vitamine C

Poissons, volailles, œufs, lait, dérivés de produits laitiers et légumineuses. Riche en vitamine b12, clé dans l’entretien du système nerveux central et dans le bon fonctionnement de l’organisme.

Légumes à feuilles vertes comme le brocoli, le chou-fleur et les poivrons, les agrumes comme l’orange, le citron, la mandarine, le kiwi et la pomme. Source de vitamine C, responsable de la prévention de l’entrée d’infections par les voies respiratoires.

Noix (arachides, amandes, noisettes et pignons de pin), asperges, poissons et huiles d’olive, de tournesol, de colza, de germe de blé et de noisettes. Riche en Vitamine E, possède des propriétés antioxydantes et sa fonction est de renforcer le Système immunitaire.