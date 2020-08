Sans aucun doute, l’une des nouvelles les plus importantes que nous recevons en 2020 est que finalement et après avoir presque prié tous les saints, Disney Plus arrivera en Amérique latine – y compris au Mexique -. Cela en a bien sûr excité plus d’un, car depuis novembre 2019, qui a été lancé aux États-Unis et dans une grande partie du monde, par ici nous avons bavé avec toutes les séries et films qui sont sur la plate-forme.

Après presque un an, nous pouvons enfin profiter de tout le contenu là-bas, eh bien rassembler les classiques de la maison Mickey Mouse, les spectaculaires productions Pixar, avec les franchises qu’ils ont acquises ces dernières années et dont ils tirent le meilleur parti Guerres des étoiles ou merveille, avec d’autres projets intéressants qui travaillent main dans la main avec National Geographic.

Pour l’instant nous ne savons pas combien coûtera ce service, mais nous sommes très clairs sur le fait qu’ils sont intéressés à savoir tout ce qui viendra au catalogue de Disney Plus en novembre 2020, nous vous disons ici quelles sont toutes les actualités et ce dont vous pourrez profiter lorsque la plateforme sera enfin lancée au Mexique.

Marvel et les derniers films de son univers cinématographique

Si vous êtes un amoureux de tous les super-héros Marvel, vous voulez sûrement aller casser le cochon, eh bien Dans Disney Plus, vous trouverez tous les films qui ont été publiés et distribués avec la société, de la première bande de Hombre de Hierro même le crossover le plus ambitieux de l’histoire (comme dirait le chaviza), Avengers: Fin de partie.

Comme si cela ne suffisait pas Les prochaines productions pour la télévision seront également sur la plateforme de cet univers, comme Le faucon et le soldat de l’hiver, Wanda / Vision et Loki. Pour finir, nous aurons la chance de voir certaines des séries animées classiques de l’éditeur de bandes dessinées depuis 1979 comme X-Men, Spider-Man et merveille‘s Fugueurs, aussi bien que Projet Marvel Heroes, une série qui reconnaît les enfants qui sont de vrais héros.

Les fans de «Star Wars» auront beaucoup de contenu de la saga

Depuis que la maison de Mickey Mouse a acheté Star Wars en 2012, il a prévu beaucoup de choses pour la franchise la plus importante de la culture pop, même si ce n’est pas pour beaucoup. C’est pour ça que Dans Disney Plus, vous pouvez trouver chacun des films de la saga, du premier film en 1977 au dernier sorti en 2019. Là-bas, nous aurons également les retombées de Rogue One: Une histoire de Star Wars et Une histoire de Star Wars.

Les séries sont peut-être ce qui nous passionne le plus dans l’arrivée de la plateforme, car enfin nous allons profiter du mandalorien correctement, la série originale de la plateforme nominé pour un emmy et mettant en vedette Pedro Pascal (sans oublier Baby Yoda, bien sûr). En plus, il y aura aussi le documentaire Galerie Disney: Le Mandalorien Et pour couronner le tout, toutes les saisons de Star Wars: La guerre des clones.

Les classiques de la maison de Mickey Mouse sont ceux qui règnent dans Disney Plus

L’une des choses qui attire le plus l’attention du public Disney + est peut-être que dans un même endroit se trouvent tous les films qui sont tombés amoureux des générations. Et pour qu’il n’y ait pas de faute, dans le catalogue vous trouverez des bijoux comme Blanche-Neige et les Sept Nains, La Belle et la Bête, Pinocchio, Bambi, Le Roi Lion, La Dame et le Clochard, Peter Pan, La Petite Sirène, Cendrillon et tous les classiques de l’entreprise.

En plus de tout cela, ils auront également des actions en direct qui ont récemment été créées, telles que Aladdin, le livre de la jungle, le roi lion, la belle et la bête, Cendrillon, La dame et le vagabond parmi beaucoup d’autres. Là-bas, nous aurons un contenu original exclusif à la plateforme, tel que Noelle avec Anna Kendrick, Aller mettant en vedette le grandWillem Dafoe, la série familiale Dimanches de la famille Disney et même le film de la comédie musicale à succès, Hamilton.

Pixar a également une tonne de contenu sur la plate-forme

L’une des grandes entreprises de Disney est Pixar, c’est pourquoi ici nous pouvons profiter de tous les films qu’ils ont sortis, tels que Toy Story, Inside Out, Coco, Wall-E, Up, Monsters Inc., Finding Nemo, The Incredibles, Brave et de plus. Nous reconnaissons également la société de lampes Luxo Jr. pour ses shorts et ses bijoux tels que Faisceau et Sanjay – La super équipe.

Mais dans Disney +, il existe également une autre classe de contenu axée sur le monde de la principale société d’animation telle que Pixar dans la vraie vie (où ses personnages les plus célèbres descendent dans les rues), SparkShorts (où ils montrent avant tout le monde des shorts comme En dehors) et Forky Question, la série dans laquelle La populaire fourchette / cuillère interroge beaucoup de choses philosophiques sur sa nouvelle vie de jouet et en général.

La série Disney Channel sera là

Si vous étiez l’un des nombreux enfants qui ont grandi en regardant Disney Channel, nous avons une surprise pour vous, car sur la plate-forme de streaming, vous trouverez Hannah Montana, Zack et Cody: Twins in Action, Kim Possible, Mickey Mouse Clubhouse, PJ Masks: Heroes in Pyjamas et Capitaine Jake et les pirates du pays imaginaire et vous pouvez même revivre tous ces après-midi de plaisir créatif sain avec attaque d’art

En outre, il y aura également des films originaux de la chaîne que beaucoup aiment, y compris Musique de lycée, Camp Rock, Les descendants et de plus. A tout cela il faut ajouter des productions du service telles que High School Musical: The Musical: La série et Société secrète des enfants royaux Comme si cela ne suffisait pas, des séries locales plus récentes telles que Violetta, Soy Luna, Bia, O11CE, Juacas, Peter Punk, Jungle Nest, Highway: Rolling the Adventure, When the Bell sonne ils seront disponibles.

Les jeunes enfants sont un pilier de la maison de Mickey Mouse, c’est pourquoi Disney + offrira également des options pour tous, telles que Nivis, amis d’un autre monde, Junior Express, Florería de Bárbara, La Casa de Disney Junior, Morko y Mali, El Jardín de Clarilú, Playground et Playhouse Disney.

National Geographic brille avec de nombreux documentaires

Enfin et surtout, National Geographic lance un vaste catalogue de documentaires que beaucoup voudront sûrement sauter quand Disney + arrivera au Mexique. Un étrange rocher (avec conduite Will Smith), la courte série documentaire Origines: Le voyage du genre humain, qui a l’hôte renommé Jason Silva.

Jane Goodall: l’espoir, le documentaire marquant le 60e anniversaire de son arrivée en Tanzanie pour étudier le royaume des chimpanzés, Avant le déluge, faite par Leonardo DiCaprio et Les bonnes choses produit également par le protagoniste de Titanic, Solo gratuit le documentaire oscarisé dans la catégorie Meilleur documentaire et programmes produits en Amérique latine, tels que La science de l’absurde et L’histoire d’Imagineering, du réalisateur Leslie Iwerks.