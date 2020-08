Celia Lora frappe sans vêtements de sa salle de bain à domicile | INSTAGRAM

La célèbre mannequin mexicaine, Celia Lora, a été au centre de l’attention ces dernières semaines grâce à sa formidable apparition à Acapulco Shore, où elle finit toujours par se déshabiller complètement et cette fois, elle l’a fait de sa propre maison.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

C’est ainsi que la mannequin a décidé de prendre une photo sans vêtements de la salle de bain de sa maison dans un coin, dans laquelle elle réfléchissait à ce qui pourrait chouchouter ses millions de followers sur Instagram.

Et c’est que malgré le fait que la jeune femme ne quitte pas du tout sa maison, elle s’est consacrée à faire de longues séances photographiques dans toute sa maison, à la recherche du meilleur endroit pour le faire et à toujours trouver une meilleure pose et un meilleur endroit, en l’utilisant. créativité avec son photographe qui lui rend visite avec toutes les mesures de protection nécessaires.

Cela pourrait aussi vous intéresser: des photos impressionnantes, Dua Lipa se couvre la poitrine de cerises

Et c’est que la belle mexicaine ne veut pas laisser ses fans sans nouveau contenu au quotidien, alors elle est en constante création, se dépassant toujours car les photos doivent être meilleures et plus attractives pour continuer à augmenter le nombre de ses réseaux sociaux.

CLIQUEZ ICI POUR LA PHOTO audacieuse de CELIA

Cependant, pour Celia Lora, les numéros ne sont pas tout, elle a expliqué que ce qui compte pour elle, c’est ce que vous faites avec ces chiffres en fait dans cette quarantaine, elle s’est consacrée à la publicité à diverses entreprises qu’elle a envoyé ses produits gratuitement et sans les facturer. pas un seul peso parce qu’elle cherche seulement à aider et à être une meilleure personne chaque jour.

Lire aussi: Fans amoureux, Niurka Marcos, portait deux robes élégantes

Il est à noter que la jeune femme a son propre programme sur MTV appelé la clinique de l’amour avec Celia Lora, qui est un succès et grâce à son contenu audacieux et à son apparition en tant que boss à Acapulco Shore, elle a gagné l’un des premières places dans les femmes les plus belles et aimées de toute l’Amérique latine.