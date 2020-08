Celia Lora montre sa dentelle noire et ses attributs se détachent | Instagram

Aujourd’hui, elle est connue pour être la « patronne » du spectacle. Rive d’Acapulco, Celia Lora ravit une fois de plus ses fans avec une photo assez audacieuse, dans laquelle elle a soulevé son chemisier et ses charmes sont sortis un peu, elle l’a également révélée lingerie en dentelle en noir.

La modèle mexicain Il se démarque toujours dans ses photographies, car il a une grande équipe de production, mais grâce au fait que sa beauté est ce qui attire le plus l’attention de ses fans, Alex Lora il a hérité de très bons gènes de sa fille.

Dans l’instantané Célia lora apparaît allongée sur un tapis, sa tête repose sur un oreiller, est accompagnée d’oreillers avec quelques cerises, celles-ci donnent une touche spéciale au décor de la star de Rive d’Acapulco.

La femme d’affaires porte aussi une chemise blanche, apparemment elle est un peu trop grande pour elle, ce qu’elle a fait c’est la prendre par le bas et la soulever, juste au milieu de ses attributs, comme vous le savez bien, sa peau est assez blanche donc la scène est plus qu’illuminée et sa peau ressort sur la photo mais un peu moins que ses attributs qui plaisent assez à certains de ses adeptes.

D’après ce que l’on peut voir, elle ne porte pas de soutien-gorge, et bien qu’il ne soit pas possible de trop voir quelque chose, la position dans laquelle elle se trouve et la façon dont elle tient son chemisier (avec ses charmes encore plus) la rend extrêmement attirante , cliquez ici. afin que vous puissiez voir ladite photographie.

Le morceau de dentelle que l’on peut apprécier est celui du bas, une combinaison parfaite pour Célia lora C’est de la dentelle et des transparences, peut-être pas seulement pour elle mais pour beaucoup de femmes qui aiment ce type de vêtement, qui aussi simples soient-elles, nous donnent l’air et nous sentent très coquettes.

comme vous le savez Célia lora Il ne regrette pas d’avoir montré sa silhouette, ce commentaire a déjà été fait à plusieurs reprises, alors qu’il vient d’entrer dans le monde des couvertures de magazines pour adultes comme Play B0y.

Dans les entretiens qui lui ont été faits quand on lui a demandé si elle ne regrettait pas de paraître sans aucun vêtement, elle a toujours répondu que personne ne devait avoir honte de son corps, au contraire il fallait s’aimer comme nous sommes.

Ce n’est pas un secret que Celia est passée par le scalpel pour faire quelques ajustements esthétiques, qui la rendent très belle aujourd’hui, peut-être dans le cas où l’on voudrait améliorer notre image, on pourrait dire qu’il est permis de faire des « améliorations » tant que ne soyez pas extrême, ne pensez-vous pas.

La jeune modèle mexicain Ce n’est pas seulement un joli visage, si vous en savez un peu sur sa vie, vous saurez qu’elle est aussi une femme d’affaires à succès, elle a toujours des projets à faire en plus des interviews, peut-être que vous ne l’avez pas imaginé à cause du type de contenu qu’elle partageait auparavant sur ses réseaux sociaux, il semblait qui a vécu pour toujours en vacances.

Cependant la star de Rive d’Acapulco Elle fait beaucoup plus de choses que de simplement s’amuser, elle l’a elle-même mentionné dans l’une de ses vidéos qu’en raison de la pandémie actuelle causée par le coronavirus, elle a laissé de nombreux projets en suspens.

Malgré cela, il a réussi à créer de nouvelles idées pour divertir ses admirateurs, il a créé un programme en collaboration avec MTV, même jusqu’à présent, il est devenu un succès qui s’intitule « El consultorio del amor de Célia lora« .

Dans ce document, elle a des entretiens avec d’autres personnalités qui ont une touche assez audacieuse, c’est très amusant de la voir dans son rôle d’animatrice et surtout dans un sujet qu’elle aime apparemment.

