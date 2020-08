Bien que dans l’imaginaire populaire Daniel Avilés soit encore un enfant, la vérité est que le jeune acteur a déjà 19 ans et n’a rien à voir avec le personnage de Carlitos dans «The Protected», où nous l’avons rencontré. Tout au long des trois saisons qu’a duré la série Antena 3, a donné vie à ce petit garçon dont le pouvoir était la télékinésie, capable de faire bouger les choses à volonté pour atteindre vos objectifs.

Daniel Avilés, dans ‘Los Protegido’ et aujourd’hui

Cependant, depuis sa fin, assez de temps s’est écoulé et Avilés avait deux autres personnages fixes dans d’autres séries Atresmedia. De 2013 à 2014, il interpréterait Nacho dans ‘Vive cantando’ et dans le l’année 2015 donnerait vie, au cours de la saison unique qui avait « quelque chose à célébrer », le personnage de Nico. La vérité est que depuis lors, l’interprète s’est quelque peu éloigné des caméras et des projecteurs.

Formation dans un grand nombre de domaines

Bien que nous connaissions presque tous sa facette en tant qu’acteur, la vérité est que Daniel Avilés n’a pas perdu de temps et a voulu apprendre bien d’autres facettes. Il a un large formation dans d’autres domaines tels que l’équitation, la danse de rue, le doublage, l’escrime, à la fois sportif et scénique et elle a fréquenté l’école « El Rey León » et a également reçu des cours de chant enseignés par Marcela Paoli.

Daniel Avilés, comme Carlitos dans « Los Protegido » et aujourd’hui

L’acteur est désormais vu sur les réseaux sociaux, car jusqu’ici c’était plus réticent, puisqu’ils ont été ouverts récemment. Il y publie des photos de son quotidien, avec des amis et dans des ateliers qu’il anime. De plus, il complète généralement ses publications avec des phrases de motivation telles que «Si vous ne pouvez pas continuer sur la route, suivez-en une autre, mais ne vous arrêtez jamais» ou plus romantiques comme «Monter au paradis pour vous rejoindre».

C’est ainsi qu’il se souvient actuellement de sa scène dans « Los protected »

Un de ses derniers messages sur Instagram, Avilés était dédié à «Los Protectees», racontant tout ce qui impliquait de participer à cette série: «Merci. Merci de m’avoir permis de participer à cette série. Merci pour les personnes qui l’ont vue. Merci. à tous ces fans que sans vous nous ne serions rien, merci pour tout le soutien inconditionnel à tous les acteurs et à toute l’équipe que nous recevons depuis 10 ans. Merci à Antena 3 de m’avoir fait vivre cette expérience qui a sans aucun doute été inoubliable. Merci à toutes les personnes qui continuent de me soutenir aujourd’hui même après avoir quitté le monde du théâtre pendant un moment.