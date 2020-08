« Lorsqu’un épisode, quel qu’il soit, atteint 20 000 vues, nous ferons deux émissions par semaine», Ont déclaré Slobotzky et Ricardo Pérez, vers mai 2019, sans imaginer que, d’ici un an, leur podcast aurait des centaines de milliers de reproductions et certains épisodes dépassant déjà le million de visites.

La Cotorrisa Il est venu comme une pierre d’achoppement pour la comédie au Mexique – et en Amérique latine -, et au fil des jours, sa popularité continue d’augmenter comme de l’écume. Parce que? Parce qu’ils ont osé faire une comédie quelque peu oubliée à cause de sa force pour certaines personnes, mais Ils ont su trouver un public captif qui est là, continue de croître et n’ira nulle part.

5 raisons pour lesquelles «La Cotorrisa» révolutionne les podcasts comiques au Mexique

Pendant cette quarantaine, ils ont été très actifs avec leur contenu, ils ont fait quelques diffusions en direct de leur podcast, l’un des plus récents étant à Acapulco, sous le concept de « La Cotorrisa en vacances»Cela a servi d’hommage aux célèbres films du cinéma mexicain. Ici c’est pour eux de brûler … dans l’une de leurs vies récentes rassemblé plus de 132 mille personnes les regardant en même tempsC’est plus que ce qui convient au stade Azteca. Juste ici.

Et dans ce sens de continuer à évoluer et à révolutionner la comédie au Mexique, hier 1er août 2020, c’était un jour qu’ils n’oublieront jamais, car ils sont devenus les premiers comédiens à faire une émission en direct d’Arena Mexico, ce lieu emblématique considéré comme la cathédrale de la lutte mexicaine.

Mais qu’allait-il se passer à l’Arena México ou de quoi parlait ce spectacle? Eh bien, dans le but d’offrir quelque chose de différent au public, ils ont préparé un spécial dans lequel en plus d’avoir la participation de combattants emblématiques comme Caristique, Cancer, Raziel, Shocker (qui à la fin ne pouvait plus assister), Micro homme, et Kemonito pour offrir un bref spectacle de lutte, et à part ils ont organisé un duel de comédiens mettant en vedette Ana Julia Yeyé, Paty Bacelis, Nicho Peñavera, Raúl G Meneses, Alexa Zuart, Mónica Escobedo, Eduardo Talavera, et Ivan Mendoza (ou Emonuel, comme vous préférez), dirigé par le Dent d’or. Et bien sûr, son anecdote déjà célèbre.

Arrivée sur les lieux

Au total, vers 21h45, je suis arrivé à l’Arena México pour assister en direct et en couleurs au jour le plus important – jusqu’à présent – pour La Cotorrisa. Avec mes nerfs à bout et le stress au sommet car j’étais déjà en retard et j’avais déjà perdu le tapis violet de Bulletin et Neerme –que plus tard j’ai découvert que Carístico avait donné un coup à Güero Cocom et j’ai regretté encore plus qu’il ne soit pas arrivé à temps.

Pierrotazo de #caristico al cocom in #LaCotorrisaEnLaArenaMexico jajajajajaja @slobotzky_ @ricardomedijo @CotorrisaFans @lacotorrisa @slobopedo pic.twitter.com/6Q9JIVaJ7b – ꒒꒩ʍꁌ (@_LoMb_) 2 août 2020

Et si vous avez déjà le flambeau en main prêt à jeter la haine qu’en ces temps-ci un événement comme celui-ci se soit déroulé dans une grande salle, laissez-moi vous dire que des mesures strictes de prévention et de sécurité ont été prises, ignorant la partie où, bien sûr, est allé à huis clos. Il est à noter que quelques jours auparavant, tous les talents impliqués avaient des tests COVID obligatoires pour participer à l’émission.

Juste à l’entrée, il y avait un filtre où nous avons tous pris la température – et quand je dis «tout le monde», je veux dire les 20 à 25 personnes qui étaient dans toute la salle. Ils m’ont également fait signer un document indiquant que je n’avais aucun symptôme de COVID.

En arrivant sur scène (c’est-à-dire sur le ring) l’ambiance imposée par un Arena Mexique Totalement vide, seulement avec les comédiens qui se préparent pour la nuit, mais avec une super équipe de production à l’écoute pour affiner chaque détail de ce qui allait arriver. Tous avec une échelle à la main, des radios, courant d’un côté à l’autre, hurlant, stressant, mais avec la joie et l’excitation de faire quelque chose d’aussi grand que ça.À tel point que le courage d’être en retard a été époustouflé. Toute l’équipe m’a reçu avec le sourire, Slobo, Ricardo, Gerry, Cocom, Iván, et tout le personnel, à la hauteur de la tâche en tant que professionnels.

Il y avait une atmosphère d’excitation et de nervosité, mais de cette nervosité que vous savez que vous allez rompre et que ce sera une journée inoubliable. Slobotzky et Ricardo ajustant les microphones, les derniers détails des vêtements, vérifiant l’échelon pour la dernière fois, et le tour est joué. À la scène.

Le spectacle commence

« Nous sommes entrés maintenant!»A crié l’un des producteurs de l’émission, et en quelques secondes les lumières de l’Arena México s’éteignent. «La Cotorrisa de Arena México» avait commencé. Et vous penserez que si toutes les coteries – ses followers – souriaient d’une oreille à l’autre en regardant l’émission, le staff se rongeait les ongles que tout se passait bien, mais non, la tension s’est relâchée et tout a pu couler naturellement. En fin de compte, c’est le concept de La Cotorrisa.

Et dans ce tunnel emblématique de Mexico Arena pour se rendre sur le ring, le même que les grandes stars de la lutte telles que Han ont défiléEl Santo »,« Blue Demon »,« The Aguayo Dog »‘, Et bien plus encore, Slobo et Ricardo sont sortis. Nerveux? Oui, heureux? Comme jamais auparavant. Ou du moins, c’est à quoi ça ressemblait de loin.

La nuit a commencé par l’anecdote, où Charismatique – Anciennement connu sous le nom de Mystic ou Faceless – il était l’invité de ce segment. Les rires bien sûr ne manquaient pas, et tout comme vous avez ri de chez vous quand Slobotzky a raconté l’anecdote de « ma grand-mère a giflé Octagón », la même chose s’est produite avec le personnel.

Ensuite, ce fut le tour d’un atelier de lutte, où les mêmes Carístico, Cancerbero et compagnie, ont donné une conférence sur la fraîcheur de cette tradition mexicaine. C’était vraiment incroyable de voir l’ex-lutteur du WWE.

Ricardo Pérez est monté sur le ring avec son personnage de combat, Mexaman, mais pauvre Mexaman parce qu’ils l’ont donné sans pitié, hé. Et si à un moment donné, vous, cher lecteur, croyiez que la lutte était de la pure performance, il était clair une fois de plus qu’ils collaient assez solides, si vous ne me croyez pas, demandez à Ricardo comment il était essoufflé 10 secondes après le début du combat d’exhibition. Et pourquoi Slobo n’est-il pas entré sur le ring? Bon, rappelons-nous qu’il a de gros problèmes dans le dos … mais ne vous inquiétez pas, les cuves étaient savoureuses car il a failli tomber seul du ring à plusieurs reprises. Hehe Oh, et au fait, qui mieux que lui Dent d’or pour raconter le combat.

#LaCotorrisaEnLaArenaMexico @ricardomedijo #mexaman hahaha pic.twitter.com/V58q3pZgiX – Psyduck 🐥 (@maritzachava) 2 août 2020

Et alors que le combat faisait rage, un cri désespéré se fit entendre au loin. « Caristic! … Caristicoooo! … Caristicoooooooo! » Était Alex Fernandez qui était l’invité surprise de la nuit. Quelqu’un ici a-t-il vu votre dernière émission spéciale Netflix? Il semble que son rêve de mentorer la mère du célèbre combattant se soit réalisé, comme il le raconte dans sa routine de stand-up.

Camée de @ALEXFDZ dans #LaCotorrisaEnLaArenaMexico pic.twitter.com/E6Fnx1Jqy9 – Besuño (@BogoPlaza) 2 août 2020

LE MEILLEUR !!! Le @ALEXFDZ accomplissant la blague de @ caristicomx # LaCotorrisaEnLaArenaMexico #kemonitoesmicroman pic.twitter.com/dVkZ8kYZQj – Ness (@Nessa_Ucat) 2 août 2020

Couper. Plus de deux heures du spectacle s’étaient déjà écoulées, et la nuit était encore loin, puisque le duel comique attendu était sur le point de commencer. Ce fut d’abord le tour d’Eduardo Talavera contre Iván Mendoza, mais au-delà de parler de chaque bataille, il est important de mentionner toute la production qui était derrière chacun d’eux.

Sur les écrans géants de l’arène, on pouvait voir les vidéos de présentation de chaque comédien, comme celles qui se produisent lorsqu’un combattant entre sur scène. Chaque détail a été pris en compte pour offrir un contenu de qualité. C’est plus, même la toile de l’anneau était recouverte par celle de La Cotorrisa.

Dans ce même duel de comédiens, Nicho Peñavera contre Raúl G Meneses, Alexa Zuart contre Mónica Escobado et Ana Julia Yeyé contre Paty Bacelis, que vous connaissez probablement grâce à son podcast également à succès « Shishis pa ‘la banda’ ‘, ont également participé. , encore une fois, avec la touche spéciale de Dent d’or, qui a fini par être un favori du public lors de cette émission.

Ici aussi Güero Cocom et Lalo Elizarrarás sont montés au coin, ce type formidable qui fait bouillir des œufs dans un seau d’eau et une résistance dans ses vidéos de « De mon quartier à votre cuisine ». Un bijou.

Mais le plus, le plus, la vadrouille de ce segment – pour beaucoup – était sans aucun doute les mini juges: Kemonito et Micro homme, qui dans leurs petits sièges, avec leurs petits rafraîchissements, bougeaient leurs petits pieds qui pouvaient à peine toucher la toile, pour donner leur voix à ce duel de comédiens. Aw.

#LaCotorrisaEnLaArenaMexique Kemonito super attentionné et avec son crayon prenant des notes 🥺💕 Je ne peux pas avec autant pic.twitter.com/PejiffurAG – Andromeda (@m_caram) 2 août 2020

Il est à noter qu’entre chaque segment ou section du spectacle, ils montaient pour assainir la scène, et le personnel de l’Arena passait constamment pour renforcer les mesures de prévention et la distance à prendre entre chacun.

C’est fini!

La soirée s’est terminée par un «je jamais, jamais» parmi tous les stand-up, et vous vous en doutez … entre certains sont arrivés crus de la veille et d’autres faisaient déjà de grandes choses, c’est devenu une variété.

« Couper! Fini!« , Un applaudissement a retenti dans l’Arena Mexico accompagné d’un » fiiiuuuf, nous l’avons fait « . « Comment ça s’est passé? » J’ai entendu quelqu’un demander à l’un des producteurs. « Nous avons vendu plus de 30 000 billets. » PLUS DE 30 MILLIERS BILLETS POUR UN STREAMING.

Vous souvenez-vous d’un autre podcast ou comédie spécial qui a vendu plus de 36 000 billets pour un événement en streaming? Moi non. Et oui, La Cotorrisa l’a encore fait. Le sourire de Slobo, Ricardo et Gerry – qui était toujours un cliché d’un côté à l’autre entre l’enregistrement et la prise de photos – était énorme.

Via des histoires instagram @ALEXFDZ:

🔥❤️ pic.twitter.com/wvSAMEgFqo – La Cotorrisa Fans 🦜❤️ (@CotorrisaFans) 2 août 2020

Total que nous quittions petit à petit l’Arena Mexico et nous sommes tous allés un moment sur le parking pour nous dire au revoir. Elle a été agréable et reconnaissante envers tout le monde avec tout le monde, de l’écoute des histoires et des anecdotes d’autres standuperos, à la possibilité de voir à quel point il semble qu’ils forment vraiment une fraternité.

Qui aurait imaginé que faire ce qu’ils font toujours en réunion avec leurs amis allait être si rentable et satisfaisant, mais au-delà, ils allaient partager de nombreux moments de plaisir et de rire avec tous leurs followers avec un tel impact aussi bien qu’ils l’ont eu ces derniers mois.

Slobotzky et Ricardo Pérez vivent un rêve et ils le savent. Critiqué, aimé, envié, aimé, respecté, mettez l’adjectif que vous voulez, mais personne ne peut nier que ce qu’ils font révolutionne la comédie dans notre pays, ainsi que la portée qu’ils ont réalisée en un peu plus d’un an.

Dans le groupe Facebook du même podcast, plan par voyage, vous lisez des messages disant « les écouter est ma thérapie préférée quand je rentre à la maison après ma chimiothérapie », ou « cela fait 45 jours que j’étais positif pour le COVID-19, et pendant que je suis en isolation Je continue à les écouter », et plus de messages en remerciement pour cette paire. Et hier, la réponse était la même. En terminant cette spéciale, ils avaient fixé les premières places de TT dans tout le pays, Twitter ressemblait plus ou moins à ceci:

Et bien rien, ici je vous laisse la dernière carte postale de la nuit qui décrit parfaitement le ressenti de chacun à la fin de la nuit la plus importante – pour l’instant – de La Cotorrisa:

Pour: @JCFigueroa_