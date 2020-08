La fiction à succès et de longue date ‘Grey’s Anatomy’ traitera à sa dix-septième saison la pandémie qui continue de sévir sur toute la planète: le coronavirus COVID-19. Ses dirigeants sont clairs qu’il était absurde d’ignorer un sujet si important qu’il marque sans aucun doute le monde de la médecine et pour cette raison ils intégreront les effets de la pandémie dans les intrigues que nous verrons dans les prochains épisodes qui dans quelques mois seront diffusés par la chaîne américaine ABC. Mais, Comment vont-ils le faire? Sera-ce simplement une intrigue de chapitre ou deviendra-t-il quelque chose de fixe dans l’histoire?

Krista Vernoff, showrunner du projet, a expliqué dans THR que dans « Grey’s Anatomy » le coronavirus ne deviendra pas synonyme de «mort et désespoir» et il a clairement indiqué qu’il y avait beaucoup plus à dire à ce sujet. À titre d’exemple, il a rappelé qu’aujourd’hui « il y a beaucoup de médecins qui, par exemple, ne rentrent pas chez eux avec leur famille et vivent ensemble ou sur Airbnbs », quelque chose qui semble certainement que nous verrons également dans la saison 17 de fiction. Il est clair qu’une partie des conséquences d’une telle pandémie nous sera montrée dans la vie de tous les jours des médecins comme ceux qui jouent dans la fiction.

Le showrunner a également expliqué que on a pu voir dans la nouvelle saison les conséquences du report de certaines interventions chirurgicales par COVID-19 et comment cela affecte également le personnel médical de l’hôpital. Et d’un autre côté, un effet secondaire de la pandémie, comme la peur que de nombreuses personnes atteintes d’autres pathologies aient peur d’aller à l’hôpital parce qu’elles finissent par attraper un coronavirus et ont fini par mourir, sera également montré dans l’histoire, et c’est ainsi Vernoff a expliqué, c’est quelque chose que la communauté médicale lui a dit se produisait depuis le début du fléau pandémique aux États-Unis.

Renouvellement de trois vétérans de la série

Dans cette saison 17, nous continuerons de voir trois visages vétérans du Grey Sloane Memorial et qui ont sans aucun doute déjà gagné l’affection des spectateurs. Camilla Luddington (Jo Karev), Kevin McKidd (Owen Hunt) et Kim Raver (Teddy Altman) se sont renouvelés pour trois ans de plus dans la fiction. Bien que la même chose pour l’instant ne soit renouvelée que pour un lot de plus sur ABC, s’il y a finalement plus de lots, la présence des trois interprètes est garantie. Aujourd’hui, la chaîne et le producteur sont en train de négocier pour ce renouvellement qui inclurait également le renouvellement de , puisque son contrat se termine dans cette saison 17.