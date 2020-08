Le 23 août, mais 1970, est né qui en dix ans de carrière d’acteur deviendrait l’une des plus grandes promesses à Hollywood: Rivière Phoenix. Il n’est donc pas difficile d’imaginer le grand vide qui restait dans l’industrie après sa mort tragique en 1993, victime d’une overdose. Elle laisse dans le deuil sa mère Arlyn Phoenix, trois sœurs dévouées et, bien sûr, son frère Joaquin.

Après plusieurs rôles à la télévision, River Phoenix fera ses débuts au cinéma avec The Explorers (1985), un film de science-fiction qui lui vaudra une nomination aux Young Artist Award. Un an plus tard, l’emblématique Count on me (1986) arriverait, basé sur un roman de Stephen King et où Phoenix jouait le jeune aventurier Chris Chambers. En 1988, il participe à Al filo del empty et à ce drame qui le catapultera à l’Oscar, nominé pour le meilleur second rôle.

Il y a une douzaine de crédits que le malheureux détient dans sa filmographie. Ils incluent son portrait du jeune Indiana Jones dans The Last Crusade (1989) et aussi son rôle principal dans Dark Blood, un film qui passerait vingt ans inachevé car son tournage coïncidait avec la mort prématurée de l’acteur (il est finalement sorti en 2012).

D’autre part, au-delà de son héritage sur grand écran, il y a des enseignements et des conseils qu’il a donnés à son frère – quatre ans plus jeune – Joaquin phénix et qu’il a chéri toute sa vie.

Découvrez ci-dessous cinq façons dont l’acteur de Gladiator (2000), Her (2012) et Joker (2019) a déclaré que River Phoenix l’avait accompagné dans sa carrière d’acteur.

1. Motivation

«Tu seras un acteur plus réussi que moi, tu seras plus reconnu que moi»A dit River à son jeune frère, une fois que le premier est rentré à la maison après une journée de tournage.

Cette citation – et d’autres que vous verrez ci-dessous – a été initialement divulguée par le journaliste Anderson Cooper, qui en 2020 a tenu une longue interview avec Joaquin Phoenix, où l’acteur était inhabituellement ouvert au sujet de son parent (via).

2. Un réveil

River rentra à la maison un jour et dit à un adolescent Joaquin de regarder Wild Bull (1980), réalisé par Martin Scorsese et avec Robert De Niro. Ce moment s’est avéré être une sorte de tournant décisif pour le futur oscarisé.

Grâce à mon frère et à sa compréhension et à son appréciation de ce genre d’acteur [De Niro], Je pense que ça a juste réveillé quelque chose en moi et soudain je pouvais le voir à travers ses yeux », a déclaré Joaquin Phoenix.

3. Présence dans l’esprit

«J’ai l’impression que dans pratiquement tous les films que j’ai faits, il y avait un lien avec River d’une certaine manière», A déclaré Joaquin. Et je pense que tout [nuestra familia] nous avons ressenti sa présence et ses conseils dans nos vies de plusieurs manières. «

Le premier film réalisé par Phoenix après la mort de son frère était All for a Dream (1995), réalisé par Gus Van Sant. Il y a 24 ans qui séparent ce film et Joker, dans lequel une trentaine de titres – avec Joaquin comme acteur – ont vu le jour.

4. Un commandement

À un moment donné de sa nouvelle carrière d’acteur, Joaquin a envisagé d’abandonner cette profession, mais son frère aîné a mis un terme à de telles intentions.

«Il ne m’a pas demandé, il m’a dit. Et je lui en suis redevable parce que jouer m’a donné une vie incroyable«A déclaré Phoenix dans le cadre du Festival de Toronto 2019.

5. Une chanson

River Phoenix était également un musicien avec des crédits de bande originale à son actif. Il a fondé le groupe de rock alternatif Aleka’s Attic en 1987, mais avant cela, il avait déjà écrit une chanson qui était gravée dans l’esprit de Joaquin. Cet acteur s’est souvenu d’elle en 2020 lorsqu’il a reçu son Oscar pour Joker.

«Quand j’avais 17 ans, mon frère a écrit les paroles de cette chanson. Il disait: «Courez à la rescousse avec amour et la paix viendra»«Phoenix a clôturé son discours avant de quitter la scène sous les applaudissements.

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.