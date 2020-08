En ces jours où la pandémie de coronavirus a contraint beaucoup de gens à rester dans chacun, cela ne fait pas de mal d’avoir des options pour se divertir dans ce confinement. La grande majorité des plateformes de streaming publie beaucoup de contenu, entre séries et films, mais sans aucun doute, la nouvelle qui a ému beaucoup était que après avoir demandé à tous les saints qui existent, Disney Plus arrivera au Mexique.

Il y a quelques semaines, la maison de Mickey Mouse annonçait qu’après presque un an du lancement de cette plateforme, enfin, les adeptes de l’entreprise en Amérique latine pourront profiter de tout le contenu qui s’y trouve. Peu à peu Ils publiaient des détails sur ce que nous allons voir, entre les séries et les films de Pixar, Marvel, Star Wars et même des projets qu’ils développent avec National Geographic.

Dans quelques mois, nous pourrons tout voir sur Disney Plus

Après quelques jours d’attente Nous avons déjà la date de lancement officielle de Disney Plus dans notre pays. Dès le début ils nous ont dit qu’il atteindrait cette région de la planète dans quelques mois, mais maintenant et via un tweet sur le compte officiel de l’Amérique latine, il semble que la plate-forme a été déclenchée et a confirmé qu’il sera disponible le 17 novembre.

Et nous disons qu’il semble qu’ils étaient la vague parce que comme il est écrit, indique qu’il a peut-être été publié par erreur. Bien que cela puisse être une stratégie marketing spectaculaire depuis Jusqu’au moment de la publication de cette note, le message n’a pas été supprimé et comme si cela ne suffisait pas, le compte de la plateforme en anglais a répondu et toute communication est devenue un fil de discussion où ils ont obtenu leurs meilleurs gifs.

[NO PUBLICAR]

Je poste annoncer le lancement de Disney + en Amérique latine le 17 novembre. * Remarque: utilisez le hashtag #DisneyPlus – Disney + Amérique latine (@disneyplusla) 18 août 2020

Le prix de la plateforme est toujours en attente

Nous savons déjà ce qui va arriver à Disney et la date de sortie mais c’est toujours dans l’air combien il nous en coûtera d’avoir cette merveille. Pour l’instant il n’y a rien d’officiel mais On pourrait se faire une idée des prix qu’il a aux États-Unis, car dans le pays voisin, cela coûte environ 7 dollars (quelque chose comme 155 pesos mexicains) bien que bien sûr, ce ne soit qu’une approximation et nous ne pouvons qu’attendre plus de détails.