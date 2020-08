Il semblait que tout allait bien pour Lola Ortiz et Vanesa LeKlein mais finalement ça ne pouvait pas être. Le couple a mis fin à leur relation et celle qui a participé à «Femmes et Hommes et vice versa» et «Survivants 2015» n’a pas hésité à partager les détails de la rupture via sa chaîne sur le site Mediaset: « C’est moi qui ai franchi le pas car je suis dans cette vie pour être heureuse«

Lola aurait préféré expliquer leur séparation d’une autre manière mais, Une heure à peine après sa rupture le vendredi 31 juillet, LeKlein avait déjà supprimé toutes ses photos ensemble. sur Instagram, tirant toutes sortes de potins. «Au début, nous montrons tous notre meilleur visage et, lorsque la relation se développe, il y a des choses qui coulent et d’autres qui ne le font pas», explique la télévision.

Lola Ortiz parle de sa rupture avec Vanesa LeKlein

Son retour à la normalité a été le déclencheur de sa rupture. Les îles Canaries ont reconnu que pendant la quarantaine, ils ont beaucoup parlé et cela les a amenés à s’idéaliser, mais « quand vous revenez à la vie sociale, ce n’était pas comme prévu ». « Le mois dernier, nous avons beaucoup discuté, nous avons eu des différences»ajoute Lola, qui n’a pas non plus voulu donner trop de détails sur ses rencontres avec le chanteur.

«Elle est en colère parce que c’est moi qui ai franchi le pas, c’est pourquoi elle a supprimé les photos», poursuit l’extroniste dans sa vidéo. Cependant, cela montre totalement heureux d’avoir eu une relation avec Vanesa Klein, également connu sous le nom de LeKlein, et espère avoir une amitié avec elle à l’avenir. « Il a été merveilleux, c’est une personne très spéciale pour moi », loue-t-il, notant que « il m’a aidé ouvrir et supprimer publiquement la chaîne de la bisexualité. Je n’ai jamais autant ressenti pour une femme que pour elle. «

Sa bisexualité, une pierre d’achoppement sur la route

Lola Ortiz insiste sur le fait que sa fréquentation « n’a pas été une mise en scène » et qu’elle aurait aimé « si tout se passait bien ». « Je parie beaucoup sur cette relation, j’ai passé un très mauvais moment car Je l’ai mise avant une personne très importante dans ma vie qu’il ne comprenait pas mon orientation sexuelle « , révèle-t-il. Le fait de sortir du placard en tant que bisexuel, avec tous les commentaires qu’il a suscités, a également été une pierre d’achoppement en cours de route.

« Ce n’était pas facile de dire que je suis bisexuel, cela a apporté beaucoup de file d’attente», admet les îles Canaries, qui n’hésitent pas à réaffirmer son orientation sexuelle.« Ma relation n’a pas été rompue car c’est une femme. Ce qui a échoué, c’est que nous n’avons pas fini de nous compléter », insiste-t-il, pour que cela soit clair»Je suis toujours bisexuelJ’aime toujours les hommes et les femmes. J’aime toujours les gens. «