Depuis le propagation du COVID-19 ou coronavirus, de nombreux internautes se sont tournés vers les réseaux sociaux et les plateformes de streaming pour rester occupé à la maison. De cette façon, et pendant des mois, La rumeur a commencé à émerger, et dans certains cas sous la forme d’une pétition, que l’arrivée de Disney + au Mexique et dans le reste de l’Amérique latine était anticipée.

On le sait, la plateforme de streaming Disney est déjà disponible aux États-Unis depuis fin 2019, et il y a quelques mois, elle a atteint l’Espagne, l’Allemagne, la Suisse et d’autres pays d’Europe.

C’est officiel: Disney + au Mexique

Cependant, en Amérique latine, y compris au Mexique, a décidé de suspendre son lancement jusqu’à la fin de 2020. Pour cette raison, certains utilisateurs ont demandé qu’il arrive enfin … et enfin, leurs prières ont été exaucées.

Bob Chapek, PDG de Disney, a confirmé lors de «La conférence sur les résultats financiers du troisième trimestre 2020 de la Walt Disney Company Shut Up» que Disney + arrivera au Mexique en novembre prochain. Il a également mentionné que Disney + a atteint 60,5 millions d’abonnés le lundi 3 août 2020.

Tous les contenus de cette plateforme seront disponibles dans la région. Cela inclut non seulement les titres Disney bien connus, mais ceux de maisons qu’il a achetées au fil des ans comme Marvel Studios, Pixar, Lucasfilm, 21th Century Fox, etc.

Que pouvons-nous voir?

Cela se traduit par tous les films de l’univers cinématographique Marvel. De l’Iron Man de 2008 à Avengers: Endgame de 2019. Les films de la saga Star Wars, y compris le dernier The Rise of the Skywalker. Tout le catalogue Pixar et les premières de 20th et 21th Century Fox.

Outre les films, la série Disney déjà connue, à la fois réelle et animée, serait disponible. Mais, les plus intéressants, ce sont les séries originales qui ne seront disponibles que sur Disney + comme le MCU qu’elles présentent Wanda / Vision, The Falcon and the Winter Solder, She Hulk et bien d’autres.

Nous pouvons également voir les originaux de Lucasfilm comme Le Mandalorien (qui aura sa deuxième saison fin 2020) et ceux qui devraient sortir comme Obi Wan Kenobi avec Ewan McGregor, par exemple.

Il est important de mentionner que certaines de ces productions ont retardé leur première et leur production même en raison de la crise générée par le coronavirus. Les sorties internationales telles que Black Widow du MCU ont également retardé sa première. Ce titre maintient sa date de sortie pour novembre 2020.

La bonne nouvelle

Il y a quelques instants, il a été annoncé que L’action en direct de Mulan ne sortira pas en salles, mais sera diffusée exclusivement sur Disney + avec un revenu de 29,99 $. Mais ce n’est pas la seule bonne nouvelle.

Il y a quelques semaines, la comédie musicale Hamilton de Lin Manuel Miranda est arrivée exclusivement pour Disney +, une œuvre qui Il a été filmé avec le casting original au Richard Rogers Theatre sur le circuit de Broadway.