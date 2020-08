Ce mercredi 12 août, 997 cinémas de Mexico ouvriront leurs portes après près de 5 mois d’inactivité de la contingence sanitaire due au COVID-19. En d’autres termes, cela représente un septième des écrans du pays. Comme nous savons, Le Mexique est le quatrième pays en vente de billets au monde et en nombre de chambres seulement en dessous de la Chine, de l’Inde et des États-Unis.

Les nouvelles n’ont pas été mineures. À la mi-mars, les principaux exposants du pays et des lieux tels que la Cineteca Nacional, ont suspendu leurs activités. La même chose s’est produite avec les productions audiovisuelles pour le cinéma et la télévision. Depuis mars, le tournage de films ou de séries a été suspendu, annulé ou retardé pour atténuer le risque de contagion.

Donc, avec tant de mois de pause Les deux côtés de l’industrie au Mexique (et dans le monde) ont été gravement touchés. En d’autres termes, la situation est préoccupante, et c’est pourquoi il est si important que l’ouverture d’activités soit annoncée dans la zone qui concentre le plus grand nombre d’écrans du pays. Mais nous y allons par parties.

Comment l’ouverture des salles a-t-elle été annoncée?

Il Le 3 août, le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López-Gatell, a annoncé que les États qui étaient au feu orange pourraient reprendre leurs activités dans certaines entreprises telles que les centres commerciaux, les églises, les temples, les théâtres, les musées, les événements culturels et les cinémas.

Chaque entreprise ouvrirait avec des dispositions spécifiques. Dans le cas des cinémas, il le ferait avec une capacité de 25 pour cent et des mesures sanitaires spéciales. Cependant, le vendredi 7 août, la chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum, a fait référence aux propres annonces du CDMX, et changé certains détails dans l’ouverture et la reprise des activités dans la région métropolitaine.

La semaine prochaine également, les piscines, musées et cinémas redémarreront au CDMX. Mauvaise nouvelle pour les cinémas: ils seront fermés. pic.twitter.com/nDfKWMeDDL – Bruit sur le Net (@RuidoEnLaRed) 7 août 2020

L’un des changements les plus importants pour les salles CDMX serait la capacité. Sheinbaum a indiqué que ce sera 30% de l’ouverture du mercredi 12, mais sans assouplissement des mesures sanitaires, d’autant plus qu’il était indiqué que les confiseries pouvaient être ouvertes. En d’autres termes, la nourriture et les boissons peuvent être achetées et consommées à l’intérieur des chambres.

Des mesures sanitaires très sévères et strictes seront appliquées pour éviter autant que possible le risque de contagion entre les employés des complexes et les consommateurs. Par conséquent, nous rassemblons les indications du Guide de base pour la réouverture des espaces culturels: retour sûr, sain et solidaire et du document Prévention du COVID-19 dans l’activité de travail: cinéma.

Que dois-je considérer en tant que client pour aller au cinéma?

En tant que clients ou consommateurs, nous devons nous sentir en sécurité partout où nous allons pour nos activités. Les entreprises, locaux et autres, doivent rechercher les mesures sanitaires proposées par les autorités pour éviter le risque de contagion.

Mais il est également important que de ce côté suivons certaines lignes directrices au sein des établissements qui sont conformes aux dispositions des autorités. Il y a des dispositions qui ne sont pas facultatives et il est important que nous participions. Par conséquent, tenez compte des éléments suivants:

–Portez des masques faciaux en tout temps. Avant, pendant et après être entré dans la salle de cinéma et pendant le visionnage du film.

–Soyez silencieux pendant la représentation. Depuis avant, c’est une « règle » de base pour aller au cinéma, mais maintenant c’est plus important que jamais, car en ne parlant pas, le risque de contagion dans les lieux clos est réduit.

–La vente de nourriture et de boissons sera autorisée, vous pouvez donc consommer du pop-corn, par exemple. En entrant dans la pièce, vous devez porter le masque et remuez-le simplement lorsque vous mangez. Une fois terminé, remettez-le en place.

–Vous devez maintenir une distance saine, et pour ces distances de 1,50, 1,95 et 2,25 m sont suggérées entre consommateurs; entre les employés; entre les consommateurs et les employés. N’oubliez pas que vous devez toujours garder une distance saine.

–Il y aura des filtres sanitaires tels que la mesure de la température. Si une personne présente des symptômes, elle ne pourra pas entrer dans les locaux. Dans tous les cas, si le complexe est situé dans un centre commercial, la température sera également prise à l’entrée.

–Disponibilité de produits d’hygiène tels que gel antibactérien ou savon pour se laver les mains dans les halls, salles de bains, couloirs, salles de projection, salles d’attente, casiers, confiseries, cafétéria et zones de nettoyage. Essayez de toujours garder vos mains propres et évitez toujours de toucher votre visage ou de retirer votre masque et / ou votre masque.

–Pas plus de deux personnes peuvent s’asseoir ensemble sur les sièges des salles de cinéma. C’est important. S’il y a des mineurs, ils doivent s’asseoir à côté d’un adulte, mais pas plus de deux personnes ensemble. En d’autres termes, si une famille de quatre (deux adultes et deux mineurs) part, deux et deux doivent être assis, et dans chaque couple, un adulte.

* Ici, il est recommandé aux personnes vulnérables d’éviter de faire ce type d’activité.

–L’enceinte doit indiquer une seule direction à l’entrée et une autre pour la sortie afin d’éviter les foules. Participez à l’ordre et aux directions du personnel.

–Les lignes seront évitées, donc les accès seront donnés d’avant pour empêcher les consommateurs de se rassembler de manière ordonnée aux entrées des chambres. C’est-à-dire, activer les accès avec plus de temps à l’avance.

-Avant le début des films, De brèves informations sur les mesures sanitaires et les protocoles seront affichées à l’écran.

Comment pouvez-vous vous occuper du personnel du cinéma?

Le personnel ou les employés des complexes cinématographiques doivent suivre certaines mesures pour rester en sécurité pendant leurs activités de travail, et accessoirement prendre soin des clients. Les éléments suivants doivent donc être pris en considération:

-Devront porter un masque.

-Si certains employés doivent être en contact direct avec les clients, ils doivent porter des masques et des masques faciaux.

-Les masques et / ou lunettes de protection sont obligatoires pour le personnel qui se trouve dans les confiseries, les zones de restauration, les casiers.

-Ils doivent utiliser gants de ménage pour le nettoyage.

-Personnel (des gestionnaires de billets aux techniciens et projecteurs) Vous ne pourrez pas consommer de nourriture dans la zone de travail, uniquement des boissons.

–Maintenez une distance saine: des distances de 1,50, 1,95 et 2,25 m sont suggérées entre consommateurs; entre les employés; entre les consommateurs et les employés.

–Les filtres sanitaires leur seront appliqués comme mesure de température. Si un employé a 37,5 diplômes ou plus, il doit se rendre dans les services de santé de l’entreprise, au service des ressources humaines ou chez son supérieur immédiat pour le remplir. le permis COVID-19.

–Les mains doivent être lavées ou désinfectées en permanence, surtout ceux qui sont en contact avec des tickets, des cartes, des terminaux, des écrans et des téléphones portables.

-Le personnel qui expédie la nourriture et les boissons doit toujours essayer d’avoir ongles courts, sans peinture, sans bijoux ni bijoux, sans montres et ayant les cheveux attachés en arrière ou portant un filet.

–Les objets d’usage courant ou personnel ne doivent pas être partagés comme les téléphones, les appareils auditifs; plumes, équipement de protection individuelle (EPI).

–Si le personnel porte un uniforme, à la fin de la journée, il doit enlever ses vêtements à ramener à la maison dans un sac.

Et que doivent faire les exposants pour prendre soin de nous?

Les autorités aiment Le ministère de la Culture et CANACINE ont développé des protocoles étendus qui incluent plus de 100 mesures sanitaires afin que les activités culturelles comme aller au cinéma soient sécuritaires pour les clients et les employés. Et de cette manière, cette partie de l’industrie peut être réactivée.

Les gestionnaires des complexes devraient donc suivre ce qui suit indications concernant les mesures de sécurité et d’hygiène:

–Signalisation pour les travailleurs et les clients. Ce sont les marques sur le sol avec la position que chaque travailleur et / ou client doit avoir lors de l’achat de billets, de la nourriture et des boissons, ainsi que pour entrer et sortir des chambres.

–Remplacez les portes de salle de bains à poignée par des portes battantes doubles. Les poignées des toilettes, par exemple, sont des objets qui doivent être touchés par différents personnels. Cette mesure est donc la plus recommandée.

–Installer des barrières en acrylique aux casiers, à la réception, aux magasins de bonbons et aux caisses enregistreuses le plus loin possible.

–40% de ventilation avec flux extérieur dans les cinémas. La recirculation de l’air à l’intérieur est interdite par la réglementation officielle. La raison? La permanence des personnes dans cet espace clos est plus grande.

–Désinfection constante des surfaces. Maintenir les équipements et les espaces dans des conditions optimales pour l’entretien, le nettoyage et l’assainissement: des étals, des halls et des toilettes qui desservent le public.

–Désinfectez et nettoyez avant et après chaque activité.

-Il sera recherché vendre des billets en ligne pour éviter l’utilisation de matériel physique. Le paiement électronique est encouragé, mais gardez toujours à l’esprit que les terminaux électroniques, les kiosques et les écrans tactiles doivent être nettoyés entre chaque utilisation par le client.

–L’hébergement des clients dans les sièges correspond à la capacité et à la distance saine. Ils seront donc disposés sous la forme d’un « échiquier » pour assurer la distance d’un mètre et demi au moins.

-En ce qui concerne la confiserie et / ou la vente d’aliments et de boissons, les employés doivent garantir la santé, la sécurité et une distance saine. La plus grande quantité d’aliments, de bonbons ou de sauces, qui emballé pour une consommation individuelle. Cela signifie qu’il devrait être réduit, voire 100%, avec lequel un client est en contact les aliments qui ne sont pas emballés.

-De préférence, une personne sera chargée de servir le client et une autre de facturer et éviter ainsi le contact entre la nourriture et l’argent.

-Le plus loin possible, contrôler et minimiser le nombre de personnes dans les salles de bain.

Cinémathèque nationale

La Cinémathèque nationale, institution du ministère de la Culture, ouvrira également ses portes ce mercredi 12 août et doivent suivre les mêmes mesures et protocoles sanitaires que les autres complexes pour garantir la sécurité des clients et de leurs employés.

Sur les 10 cinémas de la Cineteca, par exemple, seuls sept seront en activité. Et vous aurez une capacité maximale de 30 pour cent de sa capacité. Cela signifie que seulement 54 à 120 places seront occupées sur l’ensemble du site.

Les employés doivent suivre le même protocole. Et il en est de même pour les responsables de la Cineteca, qui doivent respecter la distance de sécurité et les mesures d’assainissement. Le magasin de bonbons sera également ouvert pour l’achat de boissons et de nourriture.

Selon un communiqué officiel, Les représentations en semaine commencent à 14 h. Le week-end, ce sera différent, puisque la matinée des heures habituelles reprend.

Et qu’en est-il du panneau d’affichage? La programmation qui était «en attente» en mars sera reprise. Cependant, il y aura une première: Portrait of a Lady on Fire de Céline Sciamma, une production française qui a remporté le prix du meilleur scénario à Cannes 2019.

Les billets sont déjà en vente sur le site Web auquel vous pouvez accéder dans ce LIEN. Les guichets seront ouverts à partir du mercredi 12 août, mais Nous vous invitons à acheter des billets en ligne pour plus de sécurité.

Films en salles cette première semaine

Portrait d’une dame en feu par Céline Sciamma (également dans CINETECA NACIONAL) – Première

Les amours modernes de Matías Meyer – Première

Baba Yaga par Svyatoslav Podgayevskiy – Première

Dans le cinéma national

Le parasite de Bong Joon-ho

La famille de minuit de Luke Lorentzen

Frankie par Ira Sachs

Rancune tatouée de Julián Hernández

L’espion de l’accusé et de Roman Polanski

Un éléphant assis encore par Hu Bo

Ils contre la marée par Alex Holmes

Ceux qui vont bien par Cyril Schäublin

En guerre de Stéphane Brizé

Goliath par Dominik Locher

Radeau de Marcus Lindeen

Montagne de Rick Alverson

Lezama Líma: Libérez la langue d’Ernesto Fundora Hernández

Les Misérables de Ladj Ly

Aime-moi pas par Lluís Miñarro

Monrovia, Indiana par Frederick Wiseman

Roman par Majo Staffolani

Participons au retour du cinéma

Oui… l’expérience d’aller au cinéma nous manque tous. De quitter la maison, d’acheter votre billet, d’aller chercher une bonne quantité de pop-corn et de voir le film que nous attendions depuis des mois, voire des années.

Alors il est important de respecter les mesures sanitaires des complexes de cinéma qui visent à assurer la sécurité des clients et des employés, mais ils se tournent vers un avenir dans lequel nous pourrons tous retourner au cinéma à 100% avec certitude que la seule chose qui va nous faire pleurer, rire ou nous effrayer, c’est le film et non l’environnement.

