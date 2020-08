Un oiseau qui semble hors de ce monde.

Comparé à d’autres espèces d’oiseaux aux couleurs vives, le vert semble assez terne. C’est une couleur de camouflage évidente pour les animaux qui vivent dans les arbres, non?

Du moins, c’est ce que beaucoup d’entre nous supposent avant de voir une photo du Brilliant Green Tanager. Plus précisément, cette photo de @hozemiya sur Instagram.

Ce qui est surprenant, c’est à quel point l’oiseau est brillant, même lors d’une journée qui semble très sombre.

Un utilisateur a donc effectué une recherche sur Google de l’oiseau pour voir s’il était vraiment aussi brillant ou si cette photo avait été améliorée d’une certaine manière, et a confirmé que oui, queIls sont vraiment si brillants et verts:

Bien sûr, il y aura probablement une correction de couleur avec n’importe quelle photo partagée sur Internet, mais cela n’ajoute rien qui ne soit pas là.

Il y a une raison pour laquelle ces oiseaux ont l’adjectif «brillant» dans leur nom. Vérité? S’ils me disaient qu’ils brillent dans le noir, je le croirais sûrement.

Bien sûr, le gloss serait contre-productif en termes de camouflage. Le Tangara vert brillant se trouve dans les forêts de la Colombie et de l’Équateur. Contrairement à de nombreuses espèces d’oiseaux, les mâles et les femelles ne diffèrent pas beaucoup en apparence.

Les femelles peuvent être un peu plus ternes, mais toujours très vertes, et n’ont parfois pas les taches blanches et rouges sur leurs têtes.

La nature a de nombreuses façons de nous surprendre, même avec les formes de vie les plus simples et les couleurs les moins attendues. Partagez cette note pour que tout le monde connaisse ce bel oiseau et cherche toujours à défendre ces espèces.