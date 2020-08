Bien qu’il n’ait aucun programme télévisé actuellement à l’antenne avec de nouvelles tranches, l’aventure ne s’arrête pas pour Frank Cuesta. Il continue de subir de multiples incidents et continue de les enregistrer, mais cette fois pour sa chaîne YouTube. Dans sa dernière vidéo intitulée « Vous prenez toujours un hôte … », Cuesta tente d’aider un héron blessé, mais celui-ci ne lui a pas facilité la tâche.

Frank Cuesta au moment du baiser et après

L’oiseau ne pouvait pas voler et l’aventure a réussi à l’attraper, car « il ne peut pas voler ». Avec elle dans ses bras, Cuesta a expliqué à la caméra que « il faut faire attention car il a un bec très long et s’il vous mord, il peut aller dans les yeux ». Et un instant plus tard, il a fait: « Aïe! », A crié le présentateur, décrivant que « ça allait droit aux yeux ».

S’assurant que tout était bien enregistré, Cuesta a demandé au caméraman: « Avez-vous vu le baiser qu’il m’a donné? » Deuxieme acte, il est allé voir le héron pour lui dire: « Malheureux, j’essaye de t’aider ». « Si vous le mettez près du visage, il vous frappera, ce qui m’est arrivé », a-t-il déclaré avant de commencer la rééducation de l’oiseau.

« Envoie la baise! »

Tout en montrant son visage avec du sang après avoir reçu le baiser, Frank Cuesta lui dit: «Regarde comme tu m’as laissé, un autre chrome dans le visage. De plus, l’aventurier a expliqué à travers ses réseaux sociaux pour tous ceux qui ont vu la vidéo que « parfois vous les aidez et ils mettent un hôte sur vous ».