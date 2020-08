C’était la fin de Distilling Love, ils jurent l’amour éternel | Instagram

Treize ans après la première de Destilando amor su final Il a réussi à captiver des millions de téléspectateurs et est toujours dans les mémoires, car Gaviota et Rodrigo parviennent enfin à être ensemble et à sceller leur amour devant Dieu.

La fin de Distilling love a réussi à capter l’attention de nombreuses personnes et si vous ne l’avez pas encore vue ici, nous vous raconterons ce qui s’est passé avec Gaviota et Rodrigo dans leur grande finale.

Depuis sa création en 2007, il a réussi à se maintenir lors de sa transmission avec la plus grande audience à la télévision mexicaine et comme c’est l’une des telenovelas préférées du public aujourd’hui, ils l’ont rediffusé et hier, malheureusement, c’était le dernier chapitre.

Son premier chapitre a été diffusé le 22 janvier et le dernier diffusé le 16 septembre de la même année.

Les protagonistes de cette telenovela à succès étaient Angélica Rivera et Eduardo Yáñez, leurs personnages étaient « Mouette » et « Rodrigo Montalvo« .

L’intrigue parlait d’une jeune femme qui est tombée amoureuse du petit-fils d’un célèbre producteur de tequila et qui a vécu pendant plusieurs années une relation passionnée avec certains problèmes qu’ils ont finalement réussi à surmonter.

ses final C’était très attendu, car beaucoup de gens n’avaient pas pu le voir auparavant, et en compagnie de leurs proches, enfin, Gaviota et Rodrigo se marient.

Mais bien sûr, cela ne pouvait pas arriver avant que Doña Pilar pardonne à Gaviota et lui donne sa bénédiction de s’en prendre à son petit-fils, car elle aspirait à le suivre et à se marier enfin.

C’était donc miraculeusement et après tant de mendicité, Doña Pilar lui a donné son consentement et sa bénédiction pour pouvoir épouser Rodrigo.

Il est à noter que Destilando amor est une adaptation de Kary Fajer de la deuxième version mexicaine de Café, con aroma de mujer, a telenovela colombien d’amour et d’intrigue dans l’atmosphère de la tradition du café colombien.

De plus, la télévision mexicaine Télévision aztèque J’avais déjà fait une autre version intitulée « Quand tu es à moi » en 2001.

Par contre, en ce qui concerne les protagonistes, à ce moment-là, un Romance hors caméra, mais cela n’a jamais été confirmé par aucun des deux, donc cela n’a été que spéculé.

Mais il y a quelques mois, des rumeurs sur leur histoire d’amour ont éclaté à nouveau lorsque Angélica s’est séparée de Peña Nieto.

Cela est survenu après que l’acteur mexicain a révélé qu’il maintenait effectivement un contact fermer avec l’actrice.

Et actuellement, les deux vivent dans la ville de Los Angeles.De plus, selon certaines spéculations médiatiques, Angelica a été vue à plusieurs reprises entrer dans la maison de l’acteur.

Cependant, quelque temps plus tard, Eduardo, dans une interview, a avoué quelque chose qui aurait pu s’ouvrir avec plus de rumeurs, mais qui pourrait également indiquer clairement qu’il n’y avait rien entre eux.

Oui bien sûr, qui ne tombera pas amoureux de cette femme, c’est une femme, c’est une femme qui a réussi, une fille formidable et une mère formidable », a-t-il déclaré.

Comme l’a commenté l’acteur, ils se connaissaient tous les deux depuis leur plus jeune âge et sont maintenant grands copains et il la voit même comme faisant partie de sa famille.

Nous étions des amis proches et j’ai vu comment elle a pris soin de sa famille et comment elle s’est démarquée et s’est beaucoup battue pour obtenir une place dans cette course », a-t-il ajouté.

Pour Angélica Rivera, cette telenovela a été l’une de celles qui ont le plus marqué sa carrière, car elle a non seulement mis son talent d’actrice à l’épreuve mais aussi en apparence. musical.

Puisque pour donner du réalisme à son personnage, il a dû risquer de montrer sa voix avec quelques thèmes.

Et pour être honnête, de nombreux téléspectateurs et fans du mélodrame ont été fascinés par la voix de la célèbre actrice.