Mexico.— LLe secrétaire de l’éducation publique a informé que les inscriptions et les réinscriptions à Année scolaire 2020-2021 Ils auront lieu du 6 au 21 août.

Lors d’une conférence de presse, le secrétaire à l’Éducation, Esteban Moctezuma Barragán, a déclaré qu’il y aurait une période extraordinaire du 24 août au 11 septembre.

En ce sens, il a réaffirmé que le 24 août l’année scolaire 2020-2021 commencera formellement par des cours à distance via la télévision.

Il a souligné qu’ils contribueraient à la fourniture de contenus éducatifs à 30 millions d’élèves dans 16 niveaux scolaires de l’enseignement primaire et secondaire supérieur.

Rapport SEP sur #RegresoAClases, 3 août 2020 | Gouvernement mexicain

Plus de 4 550 programmes de télévision et 640 programmes radiophoniques seront produits et diffusés dans 20 langues autochtones, conformément aux plans d’étude.

Les étudiants qui n’ont pas accès à la télévision peuvent s’appuyer sur la radio comme un autre outil.

Dans les deux cas, ils seront utilisés manuels gratuits et classeurs. Les manuels gratuits seront imprimés en braille et en macro.

«Ce ne sont pas des émissions de divertissement. Ils auront une validité officielle. Les cours auront une valeur curriculaire et les étudiants seront évalués sur leur contenu à l’époque. »

Le fonctionnaire a rappelé que les inscriptions et les réinscriptions à Année scolaire 2020-2021 Ils auront lieu du 6 au 21 août.

Pour plus d’informations, le ministère de l’Education publique a mis en place le portail SEP: sep.gob.mx, les numéros de téléphone d’Educatel: 800 288 66 88 et 800 734 73 76 28 29 et l’e-mail: buzón.escolar@nube.sep. gob.mx.

