Hier, l’industrie cinématographique a été surprise par une curieuse nouvelle: le live-action de Mulan arrivera à Disney + en septembre. Immédiatement après l’annonce, les réactions ont été immédiates, car il a été dit que pour voir la cassette, il faudrait payer un prix de 29,99 $ (environ 671 pesos mexicains) que plus d’une personne jugeait excessif. Eh bien, il y a de bonnes nouvelles dans tout cela, puisqu’il vient d’être confirmé que, En couvrant le quota, les utilisateurs auront un accès illimité à la production.

Ce qui précède a été dit dans une interview avec le média Insider par un représentant de la plateforme de streaming, qui a assuré que « Les abonnés pourront accéder au film en continu aussi longtemps qu’ils continueront de payer pour le service ».

En bref: tant que nous continuerons à payer la souris tous les mois, notre copie virtuelle de la réimagination épique du classique animé des années 90 continuera d’exister dans ce vaste espace aérien appelé le cloud, mais une fois que nous annulons notre contrat, nous ne pourrons plus assister aux merveilles de la Chine ancienne.

En général, chaque fois que vous achetez un film auprès d’un service de VOD, tel qu’iTunes ou Google Play, vous pouvez profiter du privilège de le faire rester dans notre bibliothèque en permanence, et sachez que ce sera le modèle qui sera suivi sur Disney + ce sera sûrement quelque chose qui incitera beaucoup à se pencher vers ce nouveau catalogue.

En fait, en partie, la décision de sortir la bande au format numérique est due à la volonté de l’utiliser comme une sorte de vitrine pour démontrer la qualité du contenu du nouveau site. C’est ce qu’a déclaré Bob Chapek, PDG de l’entreprise:

« Nous voyons cela comme une opportunité de porter ce film à un public plus large, car ils n’ont pas la possibilité d’aller en salles maintenant, tout en augmentant la valeur et l’attrait d’un abonnement Disney + avec ce contenu formidable. »

Avec l’ajout d’un accès illimité, Mulan va-t-il valoir la peine d’être payé? Ou sera-t-il préférable de le voir une fois que la plate-forme sera disponible dans plus de pays à travers le monde, comme le Mexique en novembre?

Disney + Mulan

