Comme beaucoup de ses pairs de la musique de danse avaient l’habitude de passer plus de 200 jours par année à jouer devant des foules bondées et en sueur, le DJ-producteur Dillon Francis s’est tourné vers les DJ sets virtuels pour rester productif. et employé, pendant la quarantaine.

Mais même pour un artiste habitué à jouer plusieurs festivals par semaine, l’impact sur sa production en dehors des concerts de DJ a commencé à faire des ravages. «Cela m’a coûté beaucoup de productivité pour faire de la musique», dit Francis, dont la dernière mixtape, «Magic Is Real», a été abandonnée l’année dernière.

Alors, quand il a été approché par Malibu Rum de Pernod Ricard pour donner sa propre tournure à un remix du tube viral «The Coconut Song (Da Coconut Nut)», la mission l’a aidé à relancer sa dynamique musicale. «Quelque chose qui me met dans un espace confiné aide ma créativité à s’exprimer pleinement. Je sais que beaucoup de gens disent qu’ils détestent être confinés à créer, mais j’aime ça parce que cela vous oblige à penser de différentes manières.

Le résultat est «The Coconut Nut Malibu Remix», un hymne de la fête 2020 sur la chanson classique qui a chuté le mardi 4 août pour inspirer une routine de danse virale, surnommée #TheCoconutChallenge.

En plus de Francis, le défi de la danse sera soutenu par plus de 30 artistes et influenceurs dans sept pays différents, y compris la comédienne Hannah Stocking, la chanteuse et présentatrice radio Fleur East et la directrice artistique Ashley Banjo, qui encourageront leurs adeptes à se joindre au défi. en exécutant les pas de danse créés par le chorégraphe Matt Steffanina. Francis sélectionnera également certaines soumissions pour faire partie du vidéoclip officiel de la chanson, 100% provenant de la foule, dont la sortie est prévue le 15 septembre.

«La chanson existe depuis très, très longtemps et a eu beaucoup de pièces de théâtre et de téléchargements, donc nous avons pensé qu’elle était bien adaptée avec Malibu Rum et notre esprit coco», déclare Troy Gorczyca, directeur de la marque Malibu. «C’est un excellent moyen de donner vie à la marque et de rendre la chanson plus contemporaine et d’inspirer notre public cible à danser et à s’amuser et à profiter des plaisirs de l’été dans une situation un peu différente de la normale.»

En effet, l’été 2020 a été tout sauf normal pour le monde dans son ensemble, et en particulier pour les petites entreprises, les bars et les restaurants qui constituent l’épine dorsale de la distribution de Malibu. Selon MarketWatch, 55% des entreprises sur Yelp aux États-Unis ont fermé définitivement pendant la pandémie de coronavirus. En outre, le National Bureau of Economic Research a constaté que 41% des entreprises appartenant à des Noirs aux États-Unis – quelque 440 000 entreprises – ont été fermées par COVID-19.

Cette statistique lourde a inspiré Malibu à promettre 150000 dollars à la National Urban League, et la société fera don d’un dollar supplémentaire par publication taguée #TheCoconutChallenge sur Instagram, Facebook et Twitter pour une contribution maximale de 250000 dollars aux entreprises appartenant à des Noirs du 4 au 24 août. L’équilibre délicat entre la philanthropie communautaire et le plaisir de l’été était un ton important pour la marque. « Oui, nous sommes une marque qui est tout au sujet de l’été, mais nous voulions ou reconnaissions ce qui se passe dans le monde et trouvons comment nous pouvons faire de notre mieux pour rendre le monde un peu meilleur », ajoute Gorczyca de Malibu.

Pour Francis, le «Coconut Nut Remix» a contribué à déclencher sa plus grande larme créative depuis la quarantaine, et l’a incité à réduire ses concerts réguliers de DJ sur le circuit de la soirée dansante virtuelle pour se concentrer sur la nouvelle musique et les collaborations. Songs for Screens a rencontré le musicien de chez lui à LA (entre les séances de cuisine pour préparer les choux de Bruxelles et le poulet sur sa friteuse à air) pour en savoir plus sur son approche du remix, une collaboration de Meghan Trainor depuis des années, et pourquoi vous ne le verrez pas jouer au drive-in de sitôt.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous impliquer dans ce nouveau partenariat avec Malibu et cette mise à jour de «The Coconut Nut»?

FRANCIS: Malibu m’a frappé, et ils ont présenté une chanson qui a toujours été sur l’esprit amusant de l’été. Et j’ai toujours été sur l’esprit amusant de l’été, surtout avec ma musique. Le fait qu’ils m’ont laissé ma liberté créative et qu’ils aient vraiment poussé pour cela était incroyable. Nous voulions créer quelque chose qui allait être joué dans toutes les piscines du monde. Malheureusement, nous sommes toujours en quarantaine, c’est pourquoi nous avons #TheCoconutChallenge. Nous pouvons encore avoir des gens qui dansent au bord de la piscine, socialement distancés pour une cause importante, écoutent notre chanson et en font la chanson de l’été.

Dans quelle mesure étiez-vous familier avec la chanson avant de créer ce remix, et quels éléments uniques avez-vous ajoutés pour lui donner votre propre tournure?

Je le connaissais un peu; J’avais vu la version mème de celui-ci qui, je pense, avait 170 millions de vues sur YouTube lorsqu’ils me l’ont envoyée. Au début, c’était comme si quelqu’un disait: «Hé, peux-tu remixer Blink 182?» Je suis tellement fan de Blink 182, ce serait difficile pour moi de faire ça. Et puis, quand vous voyez la taille d’une chanson, vous voulez juste vous assurer de faire quelque chose à ce niveau juste dans une zone différente. J’ai gardé l’original intact et j’ai simplement ajouté la partie des vibrations estivales sans citation. Quand je le faisais, j’imaginais juste des gens qui tournaient constamment dans leur piscine, ou étaient à la plage et volaient dans une vague. C’était donc ça et juste inspirer les gens dansent dessus. C’est pourquoi nous avons la partie 4/4 à la fin. C’est tellement amusant – la musique de danse se dirigeait dans cette direction avant que tous les arrêts ne commencent, alors je suis heureux que nous puissions danser sur cette partie car personne ne peut danser à l’intérieur. Je suis particulièrement excité que tout le monde puisse le faire, car je suis tellement mauvais en danse. Je veux que les gens se disent: « Je peux avoir ma drôle de tournure dessus. »

Comment êtes-vous resté productif pendant la quarantaine – faites-vous encore beaucoup de DJ sets virtuels?

Je faisais des DJ sets hebdomadaires pendant un moment, et je m’amusais tellement et c’était vraiment génial. Cela m’a aidé à trouver tellement d’amour pour le DJ tout au long de cette histoire et à découvrir de nouvelles musiques. Cela a été une plongée profonde dans les genres dont je suis tombé amoureux. La seule chose que j’ai remarquée, c’est que ça m’a pris beaucoup de productivité en faisant de la musique… alors j’ai en quelque sorte ralenti sur les DJ sets virtuels et j’ai fait beaucoup plus de musique. Je pense que la semaine dernière, j’ai eu ma plus grande poussée d’inspiration – j’ai terminé autour de quatre chansons house vraiment amusantes dont je pense que j’aurai bientôt la version finale. Mais c’est vraiment difficile de faire de la musique en ce moment. L’inspiration entre et sort.

«Underwater», votre nouvelle collaboration avec Meghan Trainor, vient de sortir sur l’édition de luxe de son album «Treat Myself». Est-ce une chanson que vous avez terminée pendant la quarantaine?

L’histoire à ce sujet est si drôle. [About two years ago], J’étais légitimement assise dans un avion sur le point de rentrer à Los Angeles, je crois, et elle était assise deux sièges devant moi avec son mari et elle se retourne et elle dit «Dillon Francis! Je me dis: «Comment Meghan Trainor me parle-t-elle en ce moment? Comment sait-elle même mon nom? Et mon ancien directeur de tournée lui avait joué ma musique, dont je n’étais même pas au courant, alors là et puis j’ai dit: «Nous devons faire une chanson. Je vais vous envoyer ce que j’ai écrit, travaillons dessus. J’ai donc travaillé sur cette piste pendant six mois et je lui ai renvoyé et elle a dit: «Génial, c’est génial. Je dois écrire un deuxième couplet. Je vais vous parler bientôt. » Et puis littéralement un an plus tard, je reçois un texto d’elle qui dit: «Hé, j’ai fait le deuxième couplet, ça va être sur mon album de luxe! Êtes-vous ravi? Et je me dis: « Bon sang ouais, ça fait un an plus tard mais faisons ça! » L’histoire est tellement bizarre et drôle. Je ne savais pas que ça allait sortir mais c’était vraiment génial qu’elle veuille que ça en fasse partie. Cela arrive souvent dans la musique pop, où il faut attendre longtemps. Mais son écriture est tellement incroyable que de pouvoir faire une chanson comme ça avec elle est un tel honneur.

Même si vous avez réduit votre travail de DJ, avez-vous eu des offres ou un intérêt pour faire des spectacles de drive-in ou d’autres événements en direct compatibles COVID?

Je ne veux pas le faire à moins que tout le monde ne soit super sûr. Je ne me suis pas vraiment senti à l’aise avec les émissions de drive-in simplement parce que j’ai vraiment peur de cet effet domino auquel je sens que beaucoup de jeunes enfants ne pensent pas. Je veux aider autant que possible à m’en débarrasser afin qu’une fois que c’est fait, je puisse retourner à fond dans les spectacles en direct. Les spectacles en direct me manquent tellement, mais je ne voudrais pas du tout me compromettre pour un spectacle en direct. Je vais juste attendre de savoir vraiment que c’est le bon moment pour partir.

Y a-t-il quelque chose que vous ne manquez pas de la vie sur route et des tournées? Un animal de compagnie dont vous êtes heureux d’être en attente?

Je ne manque pas le vol de 5 heures du matin de Vegas à New York, ou n’importe où sur la côte est qui a à voir avec tôt le matin après avoir joué des spectacles. C’est la pire partie des tournées, où vous dites: «Aww mec, nous ne pouvons obtenir que ce vol à 8 heures du matin qui est une escale parce qu’il n’y a littéralement pas de vols pour Boise, Idaho.» Ça ne me manque pas. Mais je vais passer par là; Je m’en fiche même plus. J’ai tellement envie de revenir en tournée et de faire une tournée que je passerai tous ces matins tôt. Et une fois que je pourrai tourner à nouveau, je ne dormirai plus jamais. Je vais être là-bas, grimper sur des rochers, faire de la randonnée, juste sortir dans le monde. J’ai l’impression de prendre ma tournée pour acquise, même si j’étais très fatiguée à certains moments. Mais maintenant, je vais me concentrer sur vraiment aller et ingérer la ville et voir ce qu’elle offre. Je ne dis pas que je ne l’ai pas fait avant, mais maintenant je vais le faire au maximum et dire: « Très bien, allons-y. »

