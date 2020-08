Cheetos lance trois nouveaux produits de macaroni au fromage.

Cheetos lance officiellement sa propre gamme de produits de macaroni au fromage à partir de ce week-end.

Rachel Murray / .

La marque propose trois saveurs de macaroni au fromage: Flamin ‘Hot, Cheesy Jalapeño et Bold & Cheesy seront tous disponibles dans les tailles de boîte et de tasse. Walmart a commencé à vendre le produit, samedi, et d’autres détaillants suivront bientôt.

«Nous avons vu une incroyable créativité culinaire de la part de nos fans de Cheetos au fil des ans, en prenant notre produit et en l’utilisant comme ingrédient réel dans les recettes – que ce soit au restaurant, ou maintenant plus que jamais à la maison», a déclaré Rachel, directrice du marketing de Frito-Lay Amérique du Nord Ferdinando dans un communiqué de presse. « Cheetos Mac ‘n Cheese emprunte cette inspiration culinaire pour fournir un mélange espiègle d’un favori ordinaire des fans. »

Le communiqué de presse décrit les saveurs du mac-and-cheese disant: «Cheetos Mac ‘n Cheese offre la même expérience de saveur audacieuse et intense que les Cheetos ordinaires et se décline en trois variétés: Bold & Cheesy, Flamin’ Hot et Cheesy Jalapeño. avec un goût de fromage authentique de Cheetos utilisant l’assaisonnement Top-Secret de Chester, les nouilles de pâtes au tire-bouchon sont même inspirées de la queue de guépard de Chester. «

La taille de la tasse se vendra à un prix de détail suggéré de 98 cents.

Cheetos s’attend également à ce que la gamme de produits soit disponible chez les détaillants du pays d’ici au début de 2021.

