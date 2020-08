Team17 et le développeur Sole Survivor ont révélé plus tôt ce mois-ci que leur prochain jeu Honey I Joined A Cult visera début 2021. Le jeu a été introduit en mai alors que vous devenez le chef d’un petit culte religieux essayant de recruter des membres et de construire votre église. . Ce qui, au fil du temps, devient lentement une sorte de composé à mesure que les gens commencent à y vivre et à faire des tâches quotidiennes tout en adorant ce que vous avez choisi d’adorer. Vous passerez également du temps à essayer de vous «éclairer» et de gagner de nouveaux membres de sectes. Selon les développeurs, l’équipe visera à sortir le jeu dans Steam Early Access au début de 2021. Nous disons «viser» parce que s’il y a quelque chose que nous avons appris dans un monde COVID-19, c’est que les dates de sortie et les prédictions ne le sont pas. signifie quelque chose pour le moment. Donc, cela ne nous surprendrait pas si le jeu était un peu repoussé à un moment donné. En attendant, vous pouvez consulter la dernière bande-annonce du jeu ainsi que certaines des nouvelles choses que nous avons apprises que vous pouvez faire.

C’est bon, chérie. Tout le monde ici est sympathique et adore Ra. Gracieuseté de Team17.

Prenez le contrôle total d’un culte funky: Recruter des sectateurs et des adeptes pour maintenir le bon fonctionnement de l’organisation; gardez-les divertis et heureux de développer son argent et son influence.Construisez des bases bizarres et deaky: Construisez le culte à partir de zéro et concevez l’aménagement des « chambres hypno » et des salles de bains aux monolithes et aux chambres.Surmontez les missions et les défis groovy: Terminez des missions pour débloquer des ressources ou répondez aux demandes du chef de garder son ego sous contrôle.Collez-le à l’homme’: Surmontez les menaces des journalistes curieux, des organes gouvernementaux oppressifs et des cultes hérétiques rivaux.Descendez avec les divinités: Le choix par le joueur du centre de culte de la secte affecte l’arbre technologique plus large, ainsi que les missions et les déblocages disponibles.

Gavin est l’actuel éditeur de jeux pour Bleeding Cool. C’est un geek de longue date qui peut discuter avec vous de la bande dessinée, de la télévision, des jeux vidéo et même de la lutte professionnelle. Il peut également vous apprendre à jouer aux échecs Star Trek, à être votre miséricorde sur Overwatch, à recommander de la musique cool au hasard et à devenir voyou dans D&D. Il aime également des centaines d’autres choses geek qui ne peuvent pas être couvertes en un seul paragraphe. Suivez @TheGavinSheehan sur Facebook, Twitter, Instagram et Vero, pour des photos et des réflexions aléatoires.

