Vous êtes-vous déjà demandé quels moments de votre émission préférée gagneraient dans un format de remise de prix? Comme, « Meilleur premier baiser » ou « Meilleur moyen de faire chier les manifestants en drag »? Eh bien, Netflix et The CW l’ont couvert avec The Best of Riverdale Awards: Edition « Oddly Specific Awards » – prouvant à quel point la série embrasse son goût de fromage adorable. En commençant par «Meilleure utilisation de l’alarme incendie pour éviter la photographie», nous avons probablement le seul exemple de ce qui se passe, mais nous donnerons à Veronica la victoire facile; tandis que « Best Burn (catégorie non verbale) » va à Cheryl, quand elle a mis le feu à sa maison… et à sa mère. Deux pour un?

« La meilleure scène de danse aléatoire » va à la bataille de danse de capitaine de joie de Cheryl et Veronica, bien qu’il y ait eu tellement d’options, il semble impossible de se limiter même aux six nominés. Il y a tellement de numéros de chansons et de danses aléatoires dans ce spectacle, ce sont des bananes. «La meilleure façon de faire chier les manifestants en traînant» revient bien sûr à M. Honey dans l’épisode de l’émission de variétés de la quatrième saison, où Kevin veut interpréter un numéro de Hedwig and the Angry Inch mais se voit refuser mon M. Honey, qualifiant l’émission d’inappropriée pour les enfants. Bien sûr, alors tous les étudiants se regroupent contre M. Honey et se déguisent en Hedwige et affrontent M. Honey. Chose choquante, c’est la seule fois dans l’émission (à ce jour) qui présentait des manifestants en traînée.

« La meilleure révélation occasionnelle d’une soeur perdue depuis longtemps » est Hermosa, bien que s’ils avaient changé la catégorie en « frère » au lieu de sœur, il y aurait eu une vraie concurrence. Naturellement, le Lifetime Achievement Award pour « Best Fashion » est décerné à nul autre que Cheryl Blossom. Reconnaissez la mode HBIC de Riverdale! « Meilleur produit Riverdale Fake » va à Maple Claw, un jeu évident sur White Claw, mais formulé par Veronica et son entreprise de rhum de vengeance pour se venger de son père. Je veux dire, ça ne s’est pas très bien passé pour elle parce qu’elle a accidentellement braconné la démographie de l’université de certains violents redneck moonshiners – mais au moins elle a remporté le prix, non?

« Meilleure scène de beefcake obligatoire dans les vestiaires » revient à Archie et Monroe: oui, tous deux torse nu, huilés et dans des serviettes – bien qu’il y ait eu tellement de concurrence avec toutes les autres scènes dans lesquelles Archie est. Je veux dire … ce garçon en possède-t-il même chemises? «La meilleure excuse pour se faire rejeter de l’université» va définitivement à Alice pour elle «Betty n’est pas entrée à l’université parce qu’elle était trop occupée à avoir des relations sexuelles» déclaration au thérapeute de l’école. Enfin, « Best First Kiss » va à « Bughead ». Ils sont adorables, mais la compétition était féroce avec tous les couples majeurs faisant partie du tableau: Varchie, Barchie, Bughead, Vughead, Choni, Betty et Veronica. Je suis déçu que Kevin et Fangs n’aient pas fait les nominations, mais ce n’est pas comme s’ils auraient eu une chance contre Bughead.

Vous pouvez consulter la liste complète des fiers nominés et lauréats des prix The Best of Riverdale: Édition « Oddly Specific Awards » ci-dessous:

