On dirait que la troisième fois était le charme de Cheryl Tiegs. Après avoir fait flotter sa maison photogénique de style balinais trois fois sur le marché au cours des sept dernières années, le plus récemment en septembre dernier avec un prix beaucoup trop optimiste dans le rétroviseur de 18,5 millions de dollars, l’icône de la culture pop a finalement été vendue. le domaine de Bel Air au prix fortement réduit de 14,075 millions de dollars.

La propagation rêveuse de la reine de l’affiche des années 1970 a été initialement et brièvement répertoriée en 2013 pour 12 millions de dollars. Il a réapparu en 2015 avec un prix demandé nettement plus élevé de 15 millions de dollars, mais a été inactif sans acheteurs sérieux pendant la majeure partie de l’année. Malgré le fait que le mannequin n’ait pas obtenu les 18,5 millions de dollars qu’elle espérait cette fois-ci, Tiegs a quand même fini par renoncer à l’accord avec une petite fortune – elle a acheté la propriété en 1996 pour 2,5 millions de dollars. Et, bien que cela ait pris plusieurs tentatives, il n’est pas trop surprenant qu’elle ait réussi à faire un si gros bénéfice sur la vente; le domaine est, après tout, situé dans un quartier particulièrement chic du quartier. La succession épique du titan des médias Jerry Perenchio, Chartwell, en vedette dans la série de 1960 «The Beverly Hillbillies» et vendue l’année dernière pour 150 millions de dollars à Lachlan Murdoch, est juste à côté. De plus, des cinéastes de premier plan comme Michael Bay et les artistes de la Triple A-lister Jay Z et Beyoncé et vivent dans les environs immédiats.

Construit à l’origine comme une maison de ranch des années 1950 simple mais bien désossée, la maison a été transformée en extravagance sur le thème tropical par le flamboyant architecte d’intérieur britannique pour les étoiles, Martyn Lawrence Bullard. Fait amusant: le travail de Bullard sur la propriété Bel Air de Tieg l’a aidé à devenir une superstar du designer, et il a ensuite travaillé avec des acteurs du showbiz et de la culture pop comme Cher, Kylie Jenner et Elton John.

Situé sur un terrain herbeux de 1,43 acre parsemé de palmiers luxuriants, le tentaculaire d’un étage se range dans quatre chambres et quatre salles de bains et demie dans un spacieux, mais bien en deçà de 4770 pieds carrés. Les hauts plafonds cathédrale de la maison sont considérablement accentués avec des poutres teintées foncées et délicatement ornées qui contrastent fortement avec les murs de couleur crème. Le salon dispose d’une cheminée majestueuse et d’un magnifique mur de verre qui encadre de belles vues sur Beverly Hills et les toits du centre-ville, tandis qu’une salle familiale à proximité arbore une unité de divertissement intégrée. La salle à manger formelle est adjacente au bureau de la maison, qui offre beaucoup d’espace de rayonnage intégré, et, située dans sa propre pièce séparée, la cuisine est grande et spacieuse et présente un carrelage arlequin noir et blanc accrocheur, avec un îlot au sommet d’un bloc de boucher et un détail de plafond en étain pressé.

Il y a trois chambres d’hôtes spacieuses sur la propriété, y compris une suite plutôt exotique avec des panneaux muraux d’accent rouge tomate, de la moquette zèbre et un dragon noir au pochoir arborant le plafond. La chambre principale, en revanche, est beaucoup plus discrète avec un coin salon moelleux, une cheminée à double sens, un dressing et une salle de bain spacieuse avec une baignoire et une douche à vapeur. Des portes vitrées ouvrent sur la grande cour arborée de la propriété.

À l’extérieur, l’arrière-cour de la propriété ressemble presque à une véritable escapade dans le Pacifique Sud. De grands palmiers et divers autres feuillages tropicaux luxuriants entourent une piscine en forme de rein. Des sentiers sinueux font le tour de la cour arrière menant à une maison d’hôtes séparée et à des endroits isolés pour profiter de la vue imprenable sur les arbres.

La liste était détenue par Jade Mills et Tiffany Mills à Coldwell Banker Realty. Drew Fenton de Hilton et Hyland représentaient l’acheteur.