Le contenu local s’avère plus attrayant que les films hollywoodiens alors que les cinémas chinois se remettent sur pied. Le drame chinois «Enigma of Arrival» a annulé «Dolittle» et «Jojo Rabbit» pour reprendre la première place du deuxième week-end des théâtres, tandis qu’une animation locale a battu les débuts en Chine de «Sonic the Hedgehog» de Paramount.

Le « Sonic », doté d’un budget de 87 millions de dollars, a battu des records lors de sa première aux États-Unis en février, atteignant les chiffres d’ouverture les plus élevés pour une adaptation de film de jeu vidéo à ce jour avec un début de trois jours estimé à 57 millions de dollars. En Chine, il a ouvert avec seulement 1,27 million de dollars, selon le principal traqueur de données chinois Ent Group.

Environ 7 099 cinémas – environ 65% du total national chinois – étaient de retour en action dans tout le pays samedi, soit une augmentation de 379 par rapport à la veille, selon les rapports chinois. Depuis le 1er août, les cinémas de 329 villes chinoises ont repris leurs activités, 93% des salles de chaque ville étant de nouveau opérationnelles, selon les rapports.

Mais les multiplexes n’ont pas beaucoup mieux performé ce deuxième week-end que leur premier tiède, ne rapportant que 17,6 millions de dollars dans tout le pays, selon le traqueur de données de l’industrie Maoyan – à peine 5 millions de dollars de plus que le décompte de la semaine dernière malgré l’ajout de plus de 2000 cinémas rouverts. En comparaison, le box-office du premier week-end d’août 2019 était de 204 millions de dollars aux taux de change actuels.

La baisse des performances est en grande partie due aux restrictions sur les opérations actuellement en place pour empêcher la propagation du COVID-19. Pour le moment, les salles ne peuvent vendre que 30% de leur capacité maximale de sièges pour chaque spectacle afin de permettre une distanciation sociale, et elles doivent programmer la moitié du nombre de projections qu’elles joueraient normalement afin de s’adapter aux nouvelles mesures de désinfection.

Dans certaines régions, certains ont reçu l’ordre de prévoir un entracte pour les titres qui dépassent deux heures.

Un examen plus approfondi des performances des différents cinémas met en évidence la nécessité d’une croissance continue du box-office pour éviter que les salles déjà en difficulté ne sortent du rouge, d’autant plus que la vente de concessions, principal moteur de revenus, est actuellement interdite dans un avenir prévisible.

Un cinéma UME International Cineplex de sept salles et 1401 places à Pékin a été le cinéma le plus populaire du pays dimanche, selon les données de Maoyan. Au cours de la période de week-end de trois jours, il a vendu en moyenne 1 121 billets par jour et fait une moyenne quotidienne de 8 600 $. Ces chiffres étaient en hausse par rapport à ses premiers jours de retour en affaires le week-end dernier, alors qu’il ne vendait en moyenne que 561 billets par jour pour 3775 $, mais en forte baisse par rapport à sa performance du premier week-end d’août de l’année dernière, alors qu’il gagnait en moyenne 30800 $. par jour à partir d’environ 2570 billets.

Pendant ce temps, la situation est encore plus sombre pour les cinémas moins performants, comme un cineplex Wanda de neuf théâtres et de 1309 places dans la ville côtière de Qingdao qui s’est classée à près de 700e dimanche – encore loin d’être le pire parmi les plus de 7000 qui ont reprise des opérations.

Ce week-end, il a gagné en moyenne 1600 $ par jour grâce à la vente d’une moyenne de 457 billets, en hausse très légèrement par rapport à une moyenne de 1280 $ par jour par rapport à 362 billets la semaine dernière, mais loin de sa performance de l’année dernière, quand il a rapporté en moyenne 19 700 $ par jour à partir de 3 670 billets au cours du premier week-end d’août.

Les analystes ont néanmoins qualifié la performance du box-office de la Chine à ce jour de «meilleure que prévu».

«Enigma of Arrival» a rapporté 3,34 millions de dollars ce week-end à ses débuts, selon Ent Group. Après la première projection à Busan en 2018, il devait initialement ouvrir en février pour la Saint-Valentin, mais sa sortie a été repoussée en raison du COVID-19. Drame romantique de passage à l’âge adulte sombre et teinté de crime, le film met en vedette Li Xian, surtout connu pour son rôle dans la série télévisée sur le thème des sports électroniques de l’année dernière «Go Go Squid!» et Gu Xuan («Fleurs de guerre»).

Sur sa queue, il y avait le Robert Downey Jr. avec «Dolittle», dont Ent Group a montré un gain de 3,06 millions de dollars lors de son deuxième week-end au cinéma, dont environ 400 000 dollars provenant de 442 écrans Imax.

En troisième, une réédition de « Interstellar » de Christopher Nolan. Il a rapporté 2,84 millions de dollars malgré son ouverture uniquement dimanche, dont 660 000 dollars provenaient de 461 écrans Imax. Imax a vendu pour 130 000 $ de billets en avant-première à minuit samedi, soit 72% du total des avant-premières du pays. « Tenet » de Nolan a été approuvé pour une sortie en Chine et sera probablement disponible à la fin du mois d’août, avant ses débuts aux États-Unis.

Une réédition du thriller policier chinois «Shepherd Without a Shepherd» est arrivée quatrième avec un week-end de 2,2 millions de dollars, renforçant encore une fois ses références alors que le dormeur frappait l’ère des coronavirus. Il a maintenant rapporté un total de 181 millions de dollars depuis sa première sortie fin décembre, après plus de 43 jours en salles sur plusieurs mois.

Animation locale sombre «Mr. Miao »est arrivé cinquième avec un début de 1,42 million de dollars, devançant le petit ouvreur« Sonic »de 1,27 million de dollars. Suite à l’animation violente et inventive de 2017 «Dahufa», le film devait initialement faire ses débuts à la fin de l’année dernière, mais sa date a été repoussée en raison de problèmes de censure apparents. Bien que la Chine n’ait pas de système de notation, le titre a, comme son prédécesseur, une auto-évaluation PG-13. Il est produit par Coloroom Pictures, filiale d’Enlight Media, qui était également à l’origine de «Ne Zha», l’animation la plus rentable de tous les temps en Chine.

«Bloodshot» est arrivé septième avec 900 000 $ de ventes de billets lors de son deuxième week-end, tandis que le meilleur scénario adapté, le lauréat d’un Oscar, «Jojo Rabbit», a gagné 790 000 $ lors de ses débuts limités via la National Arthouse Alliance of Cinemas du pays. «Coco» a suivi, ayant rapporté 270 000 $.