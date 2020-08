Le thriller d’action de Netflix «Grey Man» avec Chris Evans et Ryan Gosling a été sélectionné pour un crédit d’impôt à la production de 20 millions de dollars par la California Film Commission.

Le crédit pour «Grey Man», avec Joe et Anthony Russo à la réalisation, était de loin le montant le plus important dévoilé lundi parmi les 50 millions de dollars d’allocations conditionnelles pour neuf projets de films. Cette liste comprend 8,4 millions de dollars pour un projet sans titre Jordan Peele, 2,5 millions de dollars pour le thriller de science-fiction Octavia Spencer «Invasion», 2,3 millions de dollars pour le drame de Jessica Chastain «Losing Clementine» et 1,4 million de dollars pour le drame sportif «Sweetwater» sur le premier joueur afro-américain de la NBA.

«Grey Man», annoncé le mois dernier, est basé sur une série de best-sellers de Mark Greaney. Gosling incarnera un ancien agent de la CIA qui devient un tueur à louer et est poursuivi par un ancien collègue, joué par Evans.

La commission a déclaré que «Grey Man» apportera à l’État environ 102 millions de dollars de salaires inférieurs à la ligne et d’autres dépenses admissibles, derrière seulement «Captain Marvel» sur la liste des projets de films à crédit d’impôt à gros budget. «Captain Marvel», avec Brie Larson, s’est vu attribuer un crédit d’impôt de 20,8 millions de dollars en 2017. Les autres films à gros budget qui ont bénéficié de crédits d’impôt californiens comprennent «Bumblebee», «Captain America», «Ford v. Ferrari» et «Once Upon un temps à Hollywood.

L’annonce de la commission intervient deux semaines après avoir annoncé que «In Treatment» de HBO et «Miracle Workers» de TBS recevraient chacun 5 millions de dollars en crédits d’impôt pour s’installer en Californie. Les émissions portent à 20 le nombre de séries télévisées qui ont déménagé en Californie au cours des cinq dernières années dans le cadre du programme de crédit d’impôt de l’État, notamment «Penny Dreadful: City of Angels», «Good Girls», «You», «Sneaky Pete, »« Legion »,« Ballers »et« Veep ».

En 2015, la taille du programme californien a été triplée à 330 millions de dollars par an pour rivaliser efficacement avec New York et la Géorgie avec un crédit pouvant atteindre 25% des dépenses admissibles dépensées en Californie et une sélection basée sur une formule de création d’emplois. La prolongation de cinq ans du programme, surnommé le programme de crédit d’impôt pour les films et la télévision de Californie 3.0, a été lancée le 1er juillet avec plusieurs nouvelles dispositions, y compris un programme pilote de formation professionnelle pour aider les personnes issues de communautés mal desservies et une amélioration des rapports sur les sujets ci-dessus et ci-dessous. données sur la diversité de l’emploi des acteurs et des équipes.

«Après avoir annoncé le déménagement de deux séries télévisées plus tôt ce mois-ci, notre nouveau programme de crédit d’impôt continue de bien démarrer avec la liste des projets de films d’aujourd’hui», a déclaré la directrice générale de la California Film Commission, Colleen Bell. «Les activités de production reprennent en Californie au milieu du COVID-19, et le programme 3.0 attire le genre de films à gros budget qui génèrent une quantité considérable d’emplois et de dépenses dans l’État.»

La commission a déclaré que les neuf projets de films (cinq indépendants, quatre non indépendants) généreront 284 millions de dollars de dépenses dans l’État qualifiées, emploieront environ 1340 membres d’équipage, 342 acteurs et 14397 acteurs / remplaçants sur un total de 374 jours de tournage en Californie. «Losing Clementine», «Nightfall» et «Sweetwater» ont été acceptés dans la nouvelle catégorie de dépenses admissibles de 10 millions de dollars et moins du programme 3.0, qui réserve des fonds spécifiquement pour les films indépendants à petit budget.

«Nous sommes ravis de faire partie du nouveau programme 3.0 et de pouvoir fonder la production de« Losing Clementine »en Californie», a déclaré Renée Tab, la productrice du film. «Nous avons cherché d’autres endroits, mais grâce au crédit d’impôt, nous pouvons filmer ici chez nous où se déroule l’histoire.»

«Losing Clementine» et cinq autres projets prévoient une quantité importante de production en dehors de la zone de studio de Los Angeles de 30 miles avec près de 40% des jours de tournage dans les comtés d’Inyo, Kern, Mono, Riverside et San Bernardino, ainsi que d’autres out- emplacements des zones à déterminer.

Au total, 81 projets ont postulé pendant la période de demande du 13 au 15 juillet pour la première série de crédits d’impôt pour longs métrages du programme 3.0. La période de demande finale de cet exercice pour les crédits d’impôt pour longs métrages aura lieu du 25 au 27 janvier 2021. La prochaine période de demande pour les projets télévisés aura lieu du 28 au 30 septembre (pour les projets de déménagement) et du 5 au 7 octobre. (pour les projets récurrents).