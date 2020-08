Puisque Chrissy Teigen, reine de Twitter, du pain à la banane et de nos cœurs, s’exprime très franchement sur ce qu’elle ressent à propos de l’administration Trump, il n’est pas surprenant qu’elle soit la cible de nombreux haineux. Malheureusement, il y a beaucoup de gens dérangés qui ne voudraient rien voir de plus que la disparition de Chrissy – même si cela signifie lire des dizaines de milliers de vieux tweets et prétendre que ses blagues hors contexte signifient que Chrissy est une « pédophile » et mangeur de bébé.

Oui, nous sommes sérieux. L’une des théories du complot là-bas, c’est que Chrissy fait partie d’un groupe présumé d’individus hollywoodiens qui trafiquent des enfants, les mangent, répandent leur sang sur tout leur corps, etc. La plupart provient de la communauté QAnon, qui s’accroche sur à peu près toutes les théories du complot absurdes sur les démocrates (y compris Pizzagate et Hillary Clinton qui mangent également des bébés).

Pourquoi Chrissy Teigen a-t-elle supprimé ses tweets?

Chrissy a supprimé les 60000 tweets en raison du harcèlement incessant auquel elle était confrontée en raison des membres de QAnon. Tout a commencé en 2011, lorsque Chrissy tweetait sur les tout-petits et les diadèmes. « voir des petites filles faire le grand écart à moitié nues est juste … je veux juste me mettre en prison #toddlersandtiaras », a-t-elle déclaré dans son message maintenant supprimé. Le tweet était évidemment un commentaire sur la façon dont Toddlers and Tiaras sexualisait les petites filles, mais les QAnoners ont trouvé la preuve que la célébrité était un «pédophile».

En fait, les gens ont trouvé d’autres blagues que Chrissy a faites – soit à propos de manger des humains, de pizza ou de la sexualisation inquiétante des petites filles par la société – et ont inondé son flux d’accusations. Quelqu’un l’a même photographiée avec John Legend pour qu’ils aient l’air d’être dans l’avion privé de Jeffrey Epstein.

Un utilisateur de Twitter lui a tweeté: « Vous êtes sur le carnet de vol. #GislaineMaxwell #EpsteinIsland. » Elle a répondu en retour, « si nous voulons jouer avec votre mensonge juste pour le plaisir, comprenez-vous que si j’étais sur le vol pour la date de ce » manifeste « , je serais une victime », par The Sun.

Source: Instagram

Enfin, Chrissy a supprimé tous les tweets afin que le harcèlement constant cesse et qu’elle et sa famille se sentent plus en sécurité. Le mois dernier, en juillet 2020, elle a écrit: «Chaque fois que je poste de la nourriture, un perdant demande si elle contient bébé. Honnêtement, je vais commencer à publier des choses pour les rendre encore plus fous. Moi sur l’île, est-ce que je mange des bébés, ou je les mets simplement sur ma peau, ou suis un pédo – comme si j’étais tout? Choisissez une voie. «

chaque fois que je poste de la nourriture, un q anon perdant demande si elle contient un bébé. Honnêtement, je vais juste commencer à publier des choses pour les rendre encore plus fous. j’aime aussi, étais-je sur l’île, est-ce que je mange des bébés, ou tout simplement les mettre sur ma peau, ou suis-je un pédo ?? comme je suis tout? choisissez une voie. – chrissy teigen (@chrissyteigen) 13 juillet 2020

Source: Twitter

Elle a ensuite tweeté: « J’ai en fait supprimé 60 000 tweets parce que je ne peux plus vous SUPPRIMER les idiots et je m’inquiète pour ma famille. Me trouver en train de parler de tout-petits et de diadèmes en 2013 et de penser que vous êtes une sorte d’agent f — ing . «

Chrissy est également devenue privée, rendant son Twitter disponible uniquement pour ceux qu’elle suit (13,1 millions de personnes à la date de publication). « Je suis allé privé! Bienvenue dans mon club. Exclusif à 13 millions! » elle a tweeté en juillet 2020.

Je suis allé privé! bienvenue dans mon club. Exclusif à 13 millions! – chrissy teigen (@chrissyteigen) 16 juillet 2020

Source: Twitter

C’est vraiment dommage que Chrissy, qui vient d’annoncer qu’elle attend le troisième bébé, doive faire face à ce non-sens blessant. Chrissy a parfaitement le droit de faire ce qu’elle doit faire pour protéger sa famille, étant donné qu’elle reçoit quotidiennement des menaces sur les réseaux sociaux.

Quoi qu’il en soit, il semble que les théories du complot n’aient pas empêché Chrissy de s’exprimer. Le 15 août, elle a publié un sondage, écrivant: « Vous ne pouvez pas décider comment Trump quittera la Maison Blanche. Un refus complet et total de déménager, ou » Je ne voulais pas être ici en premier lieu « ? »

Je ne peux pas décider comment Trump quittera la Maison Blanche. Un refus total et total de bouger réellement, ou «je ne voulais pas être ici en premier lieu»? – chrissy teigen (@chrissyteigen) 15 août 2020

Source: Twitter

C’est la Chrissy que nous connaissons et aimons.

