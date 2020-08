Le modèle a fait retirer ses implants mammaires en juin.

Chrissy Teigen a partagé dimanche une vidéo de la NSFW dans son histoire Instagram dans laquelle elle posait seins nus devant un miroir, deux mois seulement après le retrait de ses implants mammaires.

Dans le court clip, Teigen, 34 ans, qui ne portait que des leggings noirs, peut être vue couvrant sa poitrine alors qu’elle bouge ses hanches d’un côté à l’autre. Alors qu’elle montrait son corps tonique dans le miroir, l’auteur du livre de cuisine a répété les mots «Versace, Versace, Versace».



L’animatrice de «Lipsync Battle», qui s’est fait retirer ses implants début juin, a admis sur son Instagram Story le mois dernier qu’elle envisageait une chirurgie de réduction mammaire parce que ses seins sont «encore énormes».

« Ceci est censé aller sur chaque t-ty, mais mes seins sont trop bas », a déclaré Teigen en essayant des colliers, par ET. « Et oui, ils sont toujours énormes. Je pense honnêtement que je vais le refaire et les faire les rendre plus petits. Je ne m’attendais pas à ce qu’ils soient encore aussi grands. »

Teigen, qui partage sa fille de 4 ans Luna et son fils de 2 ans Miles avec son mari John Legend, a déjà parlé de son opération et a révélé le premier regard sur sa «nouvelle» silhouette en même temps.

«Je déteste quand les gens disent:« Tout le monde me demande comment je vais », et ce n’est pas vrai, mais honnêtement, beaucoup de gens demandent», a déclaré Teigen dans une vidéo publiée sur son histoire Instagram le 25 juin. «Je ne l’ai pas fait. vraiment parlé de la chirurgie ou de la façon dont je me rétablis et je sais que j’ai été très calme sur les réseaux sociaux. «

«Honnêtement, j’apprécie vraiment le temps passé avec mes enfants», a-t-elle poursuivi, enveloppée dans un drap. « Nous nous amusons tellement à la maison et nous avons beaucoup de goûter, de préparation de cupcakes et autres. Je vais bien, je récupère si bien et je me sens bien. Alors ne t’inquiète pas pour moi. »

Elle a ensuite laissé tomber le drap d’un côté, tout en préservant sa modestie d’une main en s’écriant: «Et voici mon nouveau sein! Ouais!

Teigen a d’abord révélé qu’elle voulait en finir avec ses implants en mars, en disant: « La quarantaine aurait été le moment idéal, mais apparemment ce n’est pas » ESSENTIEL « smh. »

Après avoir subi un test COVID-19, elle a finalement pu passer sous le couteau et les faire retirer.

Son opération est intervenue après qu’elle a parlé de ses implants en premier lieu lors d’une interview avec Glamour UK plus tôt cette année.

«Ouais, j’ai fait mes seins quand j’avais environ 20 ans», se souvient-elle. « C’était plus un truc de maillot de bain. J’ai pensé, si je vais poser, allongé sur le dos, je veux qu’ils soient guillerets. Mais alors vous avez des bébés et ils se remplissent de lait et se dégonflent et maintenant je le suis vissé. «

Bien qu’elle ait été opérée, l’auteur de « Cravings » a dit qu’elle n’avait pas augmenté d’une taille de bonnet. « Je viens de les remplir, donc ils sont plus ronds et plus fermes », a-t-elle déclaré. « J’avais un quart de tasse en forme de larme dans le fond et j’ai rempli la poitrine. »

