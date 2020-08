Lucy et Ethel. Mary et Rhoda. Laverne et Shirley. Patsy et Edina. Abbi et Ilana. La comédie télévisée a accueilli de nombreux duos incroyables au fil des ans, et vous devriez maintenant en ajouter un autre: Jen et Judy, les personnages principaux de « Dead to Me » de Netflix.

Les membres de l’Académie de la télévision sont à bord, après avoir inclus Christina Applegate et Linda Cardellini dans la catégorie des comédiennes principales cette année. C’est une amélioration par rapport à 2019, lorsque les électeurs n’ont reconnu Applegate que lors de la première année de l’émission.

Créé par Liz Feldman, « Dead to Me » est une comédie noire centrée sur Jen (Applegate), une veuve récente qui s’est liée d’amitié avec Judy (Cardellini) dans un groupe de soutien. Les deux deviennent besties, mais tout s’effondre quand Jen apprend que Judy était partiellement impliquée dans la mort de son mari. À partir de là, le nombre de corps augmente – tout comme les secrets. Jen et Judy ont été blessés par les actions de l’autre, mais ils ont également besoin l’un de l’autre pour se soutenir et survivre. Et bien sûr, cela ne ressemble pas à une comédie – mais « Dead to Me » vous fera rire, à la fois par un endroit nerveux et par des côtés sérieusement mordants.

En fin de compte, Jen et Judy sont la version télévisée tordue et moderne de Lucy et Ethel de «I Love Lucy». Et oui, à un moment donné, ils enterrent un corps au lieu de se bourrer le visage de chocolat, mais la farce est toujours là. Applegate et Cardellini sont peut-être le duo le plus convaincant en ce moment dans la comédie télévisée. «Christina et Linda sont de tels cadeaux parce qu’elles sont à la fois hilarantes et incroyablement déchirantes», dit Feldman. «Ils sont incroyablement doués pour comprendre les émotions de ces personnages.»

Après tout, il n’y a pas de Laverne sans Shirley. Comme les historiens de la télévision se souviennent peut-être, la dernière saison de «Laverne et Shirley» a tenté de faire exactement cela, alors que la star Penny Marshall est passée en solo après que Cindy Williams ait quitté la sitcom dans un différend contractuel. Ce n’était pas la même chose et la comédie a mis fin à sa diffusion après huit saisons.

Applegate et Cardellini ont fait partie de certaines des séries télévisées les plus mémorables de l’histoire – Applegate sur «Married With Children», bien sûr, et Cardellini sur «Freaks and Geeks». Applegate a ensuite remporté un Emmy en 2003 en tant que guest star sur « Friends » (elle a également été nominée dans le domaine des comédiennes invitées pour le même rôle en 2004), et a été nominée deux fois dans la comédie principale pour « Samantha Who? » en 2008 et 2009. Le nom précédent de Cardellini était pour l’actrice de théâtre invitée, via «Mad Men» en 2013.

Maintenant, c’est ce couple qui les a ramenés tous les deux à la table des Emmy. La dernière fois que deux co-stars ont été nominées simultanément dans la catégorie des comédiennes principales, c’était en 2017, lorsque Jane Fonda et Lily Tomlin ont été récompensées pour «Grace and Frankie», poursuivant un partenariat qui remonte au film «9 à 5». En 2015, 2016 et 2018, Tomlin a été nominé sans Fonda, et cela ne s’est jamais senti tout à fait bien.

La sagesse conventionnelle dit que les deux nominés de la même émission peuvent s’annuler, permettant à d’autres de les dépasser. Mais en 1984 et 1985, les stars de «Kate & Allie» Jane Curtin et Susan St. James ont toutes deux été nominées, et Curtin a gagné les deux fois. L’année dernière, les deux stars de «Killing Eve» Jodie Comer et Sandra Oh ont concouru dans la course des actrices de théâtre, et Comer est sorti victorieux.

Applegate et Cardellini font face à une compétition difficile où les pionniers comprennent l’icône de «Schitt’s Creek» Catherine O’Hara et Rachel Brosnahan, souvent lauréate du prix «The Marvelous Mrs. Maisel». Mais comme l’a dit le duo de hip-hop des années 80 Rob Base et DJ EZ Rock, parfois «il en faut deux pour faire avancer les choses».