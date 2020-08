Christopher Eccleston, le neuvième docteur, revient dans la franchise «Doctor Who» dans une toute nouvelle série audio l’année prochaine.

L’acteur a initialement joué le personnage emblématique de science-fiction en 2005 lors de la première saison de la renaissance de la série de la BBC, et devrait maintenant revenir 15 ans plus tard, bien que dans un nouveau format. Une série audio de 12 épisodes avec Eccleston et une distribution complète commencera à sortir en mai 2021.

« Après 15 ans, il sera passionnant de revisiter le monde du neuvième médecin, en redonnant vie à un personnage que j’aime jouer », a déclaré Eccleston dans un communiqué.

La série audio sera créée par Big Finish Productions, une société de production, éditeur et distributeur de CD, d’histoires audio et de livres. La société a déjà publié d’autres histoires de «Doctor Who» en plus de «Torchwood», «Sherlock Holmes», «Dark Shadow» et plus encore.

«J’ai d’abord parlé à Christopher de son retour au rôle du docteur lors de la convention Gallifrey One en février de cette année. Christopher a dit qu’il appréciait de rencontrer les fans et qu’il était heureux que son médecin se souvienne si tendrement. Il a indiqué qu’il serait disposé à discuter d’un projet avec Big Finish », a déclaré le président de la société Jason Haigh-Ellery dans un communiqué. «Et puis la pandémie s’est produite et le temps a évolué à la fois rapidement et très lentement. Au cours des derniers mois, des idées ont été échangées et des discussions ont eu lieu. Je suis très heureux que Christopher ait décidé de reprendre le rôle avec nous – et je suis ravi de l’accueillir dans la famille Big Finish alors que nous découvrons les nouvelles aventures du neuvième docteur.

« Doctor Who: The Ninth Doctor Adventures » sera publié sous la forme d’une édition de collection de quatre disques ou disponible au téléchargement avec des extras dans les coulisses.