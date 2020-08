Fox lance sa première série courte numérique. Le réseau a commandé une série de huit épisodes à «Bucket List Bistro», animée par Christy Carlson Romano («Kim Possible»).

L’émission, dont la première est le jeudi 27 août, sera diffusée sur la chaîne YouTube de Hulu et Fox. De nouveaux épisodes continueront d’être diffusés tous les jeudis jusqu’à l’automne.

« Bucket List Bistro » est la première série originale provenant de la chaîne YouTube « Taste of Fox » de Fox, qui présente des extraits et des bonus de la série culinaire du réseau comme « Masterchef » et « Hell’s Kitchen », ainsi que du contenu axé sur la nourriture de Étoiles de renard. «Bucket List Bistro» est le premier court métrage non lié à la programmation de la programmation de Fox.

« Bucket List Bistro » mettra en vedette Romano et sa famille alors qu’elle crée des plats et des recettes internationales à partir de sa « liste de voyages ». Selon Fox, l’émission a été inspirée par Carlson «étant coincé à travailler à domicile en raison du COVID-19 et étant parent de jeunes enfants. Christy fantasme constamment sur l’endroit où elle aimerait aller visiter une fois que ses filles pourront venir et que cette pandémie deviendra une chose du passé.

Ajoute l’argumentaire: «Que ce soit à cause de la présence de jeunes enfants, de la mise en quarantaine, d’un budget serré ou du manque de temps,« Bucket List Bistro »aidera les gens à se sentir connectés au monde dans lequel ils aspirent à être à nouveau.»

Le premier épisode se concentre sur Romano créant un plat inspiré de la cuisine thaïlandaise. Romano est surtout connue pour son rôle de Ren Stevens dans la sitcom «Even Stevens», ainsi que pour la voix du personnage titulaire de la série animée «Kim Possible».

Les autres crédits de Romano incluent la voix de «Big Hero 6: The Series», le téléfilm «Maternal Instinct» et «Christmas All Over Again», qu’elle a également produit.