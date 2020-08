Mon 2020 semble avoir «commencé» un peu plus tôt.

J’ai inauguré le single du Nouvel An pour la première fois depuis longtemps, et une semaine plus tard, je me suis réveillé aveugle dans mon œil gauche grâce à une rétine fraîchement détachée. Après avoir traversé une période de récupération exténuante après une poignée de chirurgies, que je ne peux comparer qu’à une sorte de formation Jedi – google la procédure de «bulle» et qui vous oblige à ne pas bouger pendant environ trois semaines en dehors de cinq minutes rapides pause toutes les heures – j’avais hâte de vraiment saluer 2020 en retournant au travail et mes routines régulières.

Avancez quelques semaines et le coronavirus arrive, mettant en pause mes trois emplois télévisuels sur le point de commencer à tourner, ainsi que les revenus sur lesquels je comptais.

Puis vint un appel de ma petite sœur m’informant qu’elle avait un cancer du sein (ne vous inquiétez pas, ils l’ont attrapé tôt et elle va le vaincre).

Puis George Floyd.

… Et il y a à peine un mois, ma grand-mère bien-aimée qui a semé les graines qui ont donné lieu à ma longue carrière dans la musique est décédée.

Je liste ces choses en cherchant zéro sympathie, nous souffrons tous cette année.

Je suis une personne assez privée mais j’ai ressenti le besoin d’offrir ces détails personnels pour partager que je me sens bien en ce moment, peut-être même bien.

Tout cela est une preuve du pouvoir de guérison de ce que je suis sur le point de décrire.

Ce que nous avons perdu en 2020, ce sont nos fondations, nos boussoles, nos étoiles du Nord.

Le mode de survie dans lequel cela m’a lancé m’a permis de rechercher les choses qui m’ont construit – la musique, les films, les gens et les souvenirs de ma vie de jeune adulte – surtout les sons de The Grateful Dead.

J’ai été rapide à écrire tout cela comme un moment de «réconfort» suspendu, mais maintenant, en le regardant de «l’autre côté», je vois que je suis instinctivement revenu aux pièces qui m’ont construit ordre de me retrouver et de remplir le réservoir après avoir été si brisé.

J’ai été présenté aux Grateful Dead comme beaucoup d’entre nous – par l’intermédiaire du frère aîné d’un ami. J’étais en quatrième année quand je les ai vraiment entendus pour la première fois et la connexion a été instantanée. Ce devait être mon groupe préféré et ils sont avec moi depuis. «With me» est un euphémisme, ce groupe et leur message sont maintenant infusés dans mon ADN.

Les gens communiquent souvent avec des symboles pour rassembler leur tribu. Pour cette raison même, je n’ai jamais possédé de voiture sans au moins un morceau de fusée Grateful Dead. Cela a commencé avec ma première voiture à 16 ans qui avait, comme, sept indices d’appréciation Dead. De nos jours, tout en poussant 40, il a été élégamment raffiné en un seul autocollant Stealy à l’arrière d’une Prius (ne peut pas se permettre la Cadillac).

À travers ce symbole, que ce soit sur un T-shirt, un autocollant de pare-chocs, ou en écoutant la musique elle-même lors d’un spectacle ou lors d’un accrochage, j’ai eu la chance de retrouver mon peuple.

Les Grateful Dead sont aussi la colle qui unit ma sœur et moi. À tel point que je suis rentré chez moi à Chicago en 2015 pour que nous puissions voir «Fare Thee Well» ensemble – j’ai du mal à penser à tout moment de la dernière décennie où j’étais si heureux.

Les leçons qui viennent avec le groupe sont les fondements de moi – la musique est pour tout le monde et doit être partagée; nous devons tous prendre soin les uns des autres – et les spectacles ont instillé une affirmation écrasante que les plus hauts sommets ne peuvent être atteints que lorsque nous laissons le «je» à la porte et travaillons ensemble à quelque chose.

Cette dernière leçon est ce que je propose à quiconque cherche à être guidé.

Si vous avez le luxe de le trouver, prenez le temps tous les jours de faire les choses dont vous savez qu’elles rempliront votre réservoir. Une fois que votre réservoir est plein, regroupez-vous avec votre peuple. Si l’un d’entre eux fonctionne toujours à vide, aidez-le à obtenir ce que vous savez être bon pour lui – un ami m’a récemment dit que la clé de la survie de 2020 est «d’aller vers la lumière».

Mon carburant particulier vient des records, du cyclisme et de la course à pied. Peu importe à quel point je me bouscule pour combler le fossé jusqu’à ce que toute forme de normalité revienne, je fais tout ce qu’il faut pour trouver du temps pour une bonne dose de ces choses chaque jour.

Récemment, j’ai chargé une émission en direct de choix sur mes écouteurs et je suis allé courir dans mon quartier. Je vis dans une partie du centre-ville de Los Angeles qui a été durement touchée par le pillage. Il y a encore des signes de tristesse partout et cela consume souvent mes pensées pendant que je cours.

Mais lors d’une récente course, en passant devant un bâtiment qui était toujours fermé, je me suis rappelé au hasard un bon moment de ma vie. Ce moment a coïncidé avec Jerry dans mes écouteurs, chantant « Scarlet Begonias » – « De temps en temps, on vous montre la lumière dans les endroits les plus étranges si vous la regardez bien. »

Il semble y avoir des paroles de Dead pour chaque situation, en particulier les plus difficiles – «D’une manière ou d’une autre, cette obscurité doit donner» de «New Speedway Boogie», par exemple, ou cette phrase de ma sœur après qu’elle a livré ses nouvelles sur le cancer au téléphone: «Je m’en sortirai, je survivrai».

Nous avons tous beaucoup de travail à faire en ce moment, mais nous ne pouvons pas laisser ce désordre voler les moments de joie qui pourraient être disponibles.

Nous nous en sortirons, nous survivrons.

Zach Cowie est un superviseur musical dont les crédits incluent «Master of None», «On Becoming a God in Central Florida», «Little America», «Forever» et le prochain film «Judas and the Black Messiah».